九龍城寨之終章｜歐鎮灝疑披露角色　演「龍捲風私生子」激鬥林峯

在香港票房破1億的電影《九龍城寨之圍城》，上星期已正式開鏡，拍攝下集《九龍城寨之終章》，早前《香港01》收到消息，指男子組合P1X3L的成員歐鎮灝（George），會加盟「城寨」演重要角色。今日（23/4）George就在個人社交平台上載一張漫畫角色照，上面寫住「新的啟發」，雖然未有透露角色屬誰，但有大批《城寨》粉絲見到已認出是「逆鱗」，即是龍捲風的私生子！



早前《香港01》收到消息，指男子組合P1X3L的成員歐鎮灝（George），會加盟「城寨」演重要角色。 (歐鎮灝@ig圖片)

今日（23/4）George就在個人社交平台上載一張漫畫角色照，上面寫住「新的啟發」，雖然未有透露角色屬誰，但有大批《城寨》粉絲見到已認出是「逆鱗」，即是龍捲風的私生子！(歐鎮灝@ig截圖)

獨家｜歐鎮灝將參與《九龍城寨之終章》 角色對劇情發展具影響力

龍捲風誤中圈套 與狄秋女人發生關係

早前，《香港01》收到消息指歐鎮灝（George）會加盟「城寨」，飾演一個重要角色，對故事發展極具影響力。如果其角色是「逆鱗」無誤，那麼該角色確實是關鍵人物。因為在漫畫設定，他會與多位核心角色有著錯綜複雜的關聯。首先他是古天樂飾演龍捲風的私生子，龍捲風一次深入雷震東的虎穴時，不虞有詐誤喝有迷藥的啤酒，結果在迷迷糊糊間跟一女子發生關係。

最令龍捲風難堪，是誤中好兄弟狄秋（電影中任賢齊角色）的女人，而誕下的兒子正是逆鱗。（《九龍城寨之圍城》劇照）

其實狄秋在《城寨》的遭遇都相當坎坷。（《九龍城寨之圍城》劇照）

最令龍捲風難堪是該女子，正是好兄弟狄秋（電影中任賢齊角色）的女人，而誕下的兒子正是逆鱗。身為城寨話事人，又是狄秋的好兄弟，龍捲風對此深表內疚，而這一點亦正好印證狄秋在第一集電影中，為何意無反顧地聯同大老板反擊龍捲風，除了要為妻兒報仇，暗中也為這不光彩的事算帳。

《九龍城寨之圍城》的出品人陳羅超（Angus），早前公告《終章》正式開拍。（陳羅超Angus@IG圖片）

戰鬥力強性格火爆 對付「城寨四子」

雖然並親生兒子，但也是自己女人所生，狄秋便將逆鱗作為養子，帶他遠離香港，去到荷蘭生活，由於童年時常被洋人欺負，故苦練拳腳功夫，擅長街頭格鬥。由於親父跟他不敢相認，養父又對他滿有矛盾，在成長期間缺乏父愛下，性格變得火爆且叛逆。 而當狄秋在得知陳洛軍是陳占兒子後，報仇之心未有平息，於是就將逆鱗召回香港，將會成為對付「城寨四子」的「最強武器」。如果George落實是飾演該角色，相信首要接受嚴格訓練，迎接大量動作場面。

（《九龍城寨之圍城》劇照）