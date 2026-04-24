夜王｜何啟華不敢重溫情慾演出　楊偲泳接受朋友意見尺度要進取點

賀歲片《 夜王》票房大收過億，今日（23/4）更返到尖東舉行慶功宴。上星期推出導演版，楊偲泳（Renci）與何啟華（阿Dee）的激戰場面得以重見天日。兩位都已經率先入場欣賞，不過阿Dee當見到自己的情慾場面時，顯得尷尬︰「原來我係接受唔到自己某幾場戲。」至於Renci，身邊朋友就覺得戲中尺度未算大膽，鼓勵她再「進步」。

兩位的情慾情節在導演版重見天得，但兩位入場時都是看得尷尬。（陳順禎 攝）

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阿Dee覺得作為演員，至今入場重看自己的演出都會覺得尷尬，而今次去到纏綿戲份就尤其嚴重。問到可有改善的地方，阿Dee就覺得要先改善自己個樣︰「難為對手，或者改善食嘢方面，食清菜算，唔好再食蒜蓉白菜仔。」

至於Renci是跟自己的中同去睇，自己就愈坐愈低，跟阿Dee一樣怕去面對自己拍的情慾場面。不過朋友間就給予一個寶貴意見︰「佢哋話睇過其他國家如韓國、台灣拍攝的類似情節，覺得香港的是最保守，後來我都認同，我覺得我哋都需要進步。」

Renci的舊同學就覺得當中的情慾場面趨保守，可以再進擊啲。（陳順禎 攝）

二人發現撞衫，立即擺出BL甫士。（陳順禎 攝）

不過就要按劇本及對手而定，「我又冇特別的底線，今次導演之前又合作過，所以都有信心。」問到男友張振朗是否已入場？Renci就未有正面應︰「我覺得所有入場的都是支持，部分屋企人同識得耐的朋友都有去睇。」