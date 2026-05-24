彭敬慈專訪｜大膽吻梅艷芳奠定師徒關係　回看最後個唱︰好心悒

在電影《寒戰1994》中，有一副熟悉的面孔，一位久未在香港電影亮相的朋友彭敬慈 （Samuel），在戲中飾演「葵涌之虎」一角，凶狠而冷酷的演出讓觀眾勾起不少回憶。舞蹈員出身的彭敬慈，由中四開始習舞，1994年正式跳到上紅館，1996年參與許志安演唱會跳一Part辣身舞，繼而被梅艷芳賞識並收為徒弟，打算鋪路做歌手，可惜因受翻版打擊投身演員行列。早年更因某些原因離開香港，定居北京發展。輾轉一個機會，就回到1994年的起點︰香港。

彭敬慈於1994年首次登上紅館幫劉德華伴舞，今年憑《寒戰1994》返回香港影壇，94這個年份，對他特別有意義。（林志龍 攝）

中四開始學跳舞 為安仔跳辣身舞獲梅姐欣賞

彭敬慈自小便坐不定，自稱是馬騮仔周圍走，但再坐不定都想有所搞作，中四那年便跟幾位同學「搵啲嘢搞」，想過夾Band，後來因同學介紹就去學跳舞，一學便培養出興趣，入行做專業舞蹈員，甚至在讀書時已在紅館表演，而被老師發現。「老師問︰『點解尋晚睇演唱會見到你喺台上？』我唯有同老師認已經學了跳舞很長時間，這是我第一次被邀請去參加表演，好難得。」表面是責備，但Samuel覺得老師是開心的，見到一個學生有目標，跳到專業認可水平，是替我高興。

彭敬慈自小便坐不定，自稱是馬騮仔周圍走。（彭敬慈＠IG圖片）

彭敬慈於《寒戰1994》重現港片，當時他便分享一張自己1994時18歲的模樣。（彭敬慈＠IG圖片）

而跳舞生涯最大的轉捩點，就是在1996年為許志安表演跳辣身舞時，被師父梅艷芳賞識，收為徒弟，更是她入室的最後一位徒弟。「我跟安仔跳《迷糊、情慾、對象》，兩個男人跳辣身舞，我著小熱褲、四寸半高的靴，透明長外套入面冇著衫，要做到視覺效果。就是這個畫面，梅姐看到覺得自己演唱會有一部分都可用到，從而便認識梅姐梅艷芳。」

綵排變真咀 嚇親梅姐但促成師徒關係

去到跟梅姐排練，其中有一幕要跟梅姐在台上熱吻長達十多二十秒，作為新人面對一位巨星還要吻下去，排練時已有十萬個疑問，而去到正式綵排到底真的吻下去，還是借位到台上才真吻，所有疑問都令彭敬慈不知所措。「這個問題我一直不夠膽問她，然後到最後綵排，排舞師一句︰『跳出來』，意思是所有正式跳一次，那刻我不理了，用力跳之餘，亦真的吻下去。當刻梅姐都被嚇一跳，其他舞蹈員都嚇一跳，全場靜下來。後來梅姐也說︰『冇諗過你真係夠薑鍚落嚟喎！』我都立即顯得不好意思，她梅姐反而欣賞，覺得我這個年輕人有點不同，於是回覆一句︰『冇問題，你點嚟我點接！』大師果然係大師。」亦因為這個大膽表現，令梅姐開始留意他，最後更成為入室弟子。

排練時一下錯吻，令見慣風浪的梅姐都手足無措︰「冇諗過你真係夠薑鍚落嚟喎！」（林志龍 攝）

演唱會上，彭敬慈早被安排要熱吻梅艷芳，只是梅姐想不到，綵排時他也認真地吻下來，豁出去。(影片截圖)

演唱會上，彭敬慈早被安排要熱吻梅艷芳，只是梅姐想不到，綵排時他也認真地吻下來，豁出去。(影片截圖)

呢下殺個梅姐措手不及的「烈焰紅唇」，令她對這年輕人有了深印象。（影片截圖）

最後演唱仍拼命去唱 「好心悒」

高興可成為弟子，可惜日子尚短，不久梅姐便有病，更決定離開前要舉行最後一次紅館演唱會，為自己留下一個美好回憶。「她最後的演唱會，我正在大陸拍戲，但最後一場我一定要來，因為要一眾好友及徒弟，陪她行那條樓梯，拖著她下來。」而當晚Samuel也在場聽了師父的最後演出，全程落力冇留餘力，但正因為這樣，更覺心悒。「因為你聽到她講話或者唱歌，已經不太清楚，咬字都不正，但你又看到她在舞台上多拼搏，要做完場演唱會，那這件事就很酸，很心悒。」

要彭敬慈細數從梅姐身上學到的東西，他覺得最大得著並非只限於歌舞表演，而是做人及工作態度。「我跳舞的時候，都非常有自信，覺得舞台是我的，歌手在旁邊都不理。但有時自信太大就變自大，加上年少氣盛，開始有少少飄飄地，說話上開罪人都不知道。那刻梅姐便加以提醒︰『低調啲，唔好咁樣，我知你講嘢冇特別惡意，但人哋聽落唔好聽。』」

梅艷芳決定離開前，要舉行最後一次紅館演唱會，為自己留下一個美好回憶。（影片截圖）

當時梅姐在台上極盡拼搏，但每一幕都令徒門彭敬慈看得心酸。（影片截圖）

當時的梅姐已非常消瘦，但在台上唱起歌來還是哄亮穿透。（影片截圖）

不甘師父被閒言閒語 選擇離開北京避開某人

師父這番話，令彭敬慈一直銘記，但有刻自己又「諗埋一邊」，將這句說話實踐到另一盡頭變成自卑。「我開始少說話，少一點回應，少一點意見，慢慢自己就都開始不敢講說話，甚至開始有少少自卑，加上在這一行，工作不穩定，前景很迷糊，慢慢雜念又多了，令到自己愈來愈低沉，愈來愈沒有信心，最後選擇離開香港，到北京發展。」

說著說著，彭敬慈更首次講到，當年選擇離開香港，也因有人不停四處在講師父梅艷芳的是非，令他感到不爽，他清楚自己脾氣，再忍下去終有一日可能會搞大件事，於是選擇離開，到北京發展。「去北京發展不是自己心灰意冷，到現在我可以講，我是不想見到某些人，即是你講我甚麼不是都好，你講我師父便不行，我不想跟對方有衝突，就選擇直接離開。我知道我自己脾氣，我不理你是哪一個，沒有理由聽到別人這樣講我師父，還要忍氣吞聲，忍一次兩次夠了，不要再來。」至於那位是非人是誰，彭敬慈選擇三緘其口︰「是誰就不要講，但我是因為這個原因離開。」那麼今次回來，這位是非人仍在圈內？「我冇再見到了。」