彭敬慈專訪｜演盡壞人角色但堅拒做三級男星　「推過王晶一部」

彭敬慈（Samuel）被梅姐收歸為徒時，曾打算當歌手，但遇上翻版影響，歌手之路寸步難行，於是轉向未算太壞的電影行業進發。彭敬慈未接受過演戲訓練，一切都是靠天分去演，而第一部的《江湖告急》及第二部作品《走投有路》，似乎奠定了他的惡人之路，隨後參與的角色，九成都是反派，做過古惑仔、社團惡人、甚至演過孌童的變態後父。唯一不願接拍的是色情主導的三級片。



彭敬慈未接受過演戲訓練，一切都是靠天分去演，而其外貌及演技，似乎早已認定要走惡人之路。（林志龍 攝）

9成演反派︰很少演生活化角色

要彭敬慈自己計計演壞人角色的比例，他都笑言有85至90%都是壞人。「其他那些，多是PTU或警察，沒有一些很生活化的角色，唯一一次演普通人角色，但都是演衰人，還要好衰，我都不敢重溫。」說得那麼嚴重，到底這個角色有多壞？「超級壞，部戲叫《短暫的生命》，是根據香港一宗案件改編，講唐寧和她前夫有個女兒，4至6歲左右，她跟前夫分開後便跟我一起，而我每晚都會搞她的女兒。」

彭敬慈第二部作品《走投有路》，有如半旅遊模式拍攝︰「一收工就去玩。」（《走投有路》影片截圖）

戲中重要場景就是下塌的酒店，而那個泳池正正是酒店房門外。（《走投有路》影片截圖）

彭敬慈的演出相當自然流暢，屬本色演出，但他一直想深造一下，對演戲多加啟發。（《走投有路》影片截圖）

說到這裡已經令人髮指，但Samuel還可接受，遺獨有一幕至今都不願重溫。「個角色變態到會穿女人泳衣自拍，所以我不敢重溫，打死我都不會看。」既然視之為演藝生涯污點，當日又為何接拍？「因為是由真實案件改編，可能會對觀眾有所啟發、警示，會有少少意義，所以演沒有問題，叫我重溫就不行了。」

在《短暫的生命》中，飾演一名孌童癖後父。（《短暫的生命》劇照）

彭敬慈在內地都拍不少網大，有些亦以香港為主題。（《血戰銅鑼灣２》劇照）

不願做三級片男星

雖然壞人角色做盡，但「壞人」都有底線，彭敬慈的底線似乎是堅守身上條底褲。「從影以來，我有拒絕過一部，是晶哥（王晶）的，不記得是《聊齋》還是什麼，有何華超演的，劇本未睇，演甚麼都未知我便推了，當時我還要是晶哥旗下藝人。」那條底線是不要讓自己成為三級男星？「色情的東西就不要了，如果不是色情，是大膽，是藝術來的，我還可以接受，但這部不似是藝術吧！」

幾衰的角色都肯演，彭敬慈唯獨不肯演三級片男星。（林志龍 攝）

拍《寒戰1994》都關梅姐事

事隔多年，彭敬慈終於再度於港片亮相，今次被召喚原來有兩大原因，第一個由一張合照講起。「當時導演梁樂民指出，近日有人給他看一張相，是我返港期間跟幾位哥哥食飯，當中包括張耀陽、林國斌和盧惠光，那時候剛好正籌拍《寒戰1994》。」當導演看到彭敬慈，立即記起是梅姐徒弟，而戲中王丹妮正拍過電影《梅艷芳》，今次找的角色又正正是要演王丹妮的手下，輾轉似乎有著微妙的關聯。「我很開心的，自己一直都在想怎樣去找機會返香港拍戲，沒想過還有人記得我……」

一張合照，當中包括張耀陽、林國斌、吳啟華和盧惠光，而彭敬慈就被導演梁樂民睇中。（網上圖片）