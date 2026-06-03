鍾景輝逝世｜《少年賭神》破格演歹角　神演繹「笑到你心都寒埋」

鍾景輝（King Sir），其侄兒鍾至權今早公告離世消息，享年89歲。鍾景輝獻身戲劇界，既演出亦從事教學，慈祥的外表曾經飾演不少親切的長輩角色。不過在1996年上映的電影《賭神3之少年賭神》中，就有突破性演出，飾演大反派「靳能」，將「笑裡藏刀」與「陰森微笑」演繹得淋漓盡致，屬教科級別，亦成為香港電影史上經典的歹角。

鍾景輝憑其慈祥的外表，曾經飾演不少親切的長輩角色。（影片截圖）

《少年賭神》將「笑裡藏刀」演繹得淋漓盡致

鍾景輝擁有極深厚的舞台劇與表演功底，在演繹這角色時游刃有餘，在戲中他分別謀害高進及其父親時，臉上都掛著一副慈祥卻帶詭異的笑容，成功將「慈祥親切」與「殘酷毒辣」完美結合，營造出極具壓迫感的反差效果。

鍾景輝在戲中飾演高進的師父勒能，臉上都掛著一副慈祥卻帶詭異的笑容。（《賭神3少年賭神》影片截圖）

鍾景輝在決賽攤牌一幕，將「慈祥親切」與「殘酷毒辣」完美結合，營造出極具壓迫感的反差效果。（《賭神3少年賭神》影片截圖）

鍾景輝在決賽攤牌一幕，將「慈祥親切」與「殘酷毒辣」完美結合，營造出極具壓迫感的反差效果。（《賭神3少年賭神》影片截圖）

鍾景輝起初都好言相勸但不成功。（《賭神3少年賭神》影片截圖）

戲中鍾景輝是黎明飾演的高進養父及師父，一直擺出一副為你好，要培育你成才的苦心，令高進不虞有詐，直至決賽前為了利，不惜用隨身帶備的唇槍暗殺高進。鍾景輝在這一幕由慈父瞬間變臉的冷血的眼神，跟之前的溫和笑容的表現成強烈對比，張力十足。

黎明飾演的高進不肯就範。（《賭神3少年賭神》影片截圖）

鍾景輝扮作退讓。（《賭神3少年賭神》影片截圖）

不惜用隨身帶備的唇槍暗殺高進。（《賭神3少年賭神》影片截圖）

鍾景輝在這一幕由慈父瞬間變臉的冷血的眼神，跟之前的溫和笑容的表現成強烈對比。（《賭神3少年賭神》影片截圖）

「佢成日對住你笑，笑到你心都寒埋」

而戲中高進兒時工人的一句叮囑︰「佢成日對住你笑，笑到你心都寒埋」指其殺父仇人正正是個笑面虎，要小心應對。這句話不單成為經典對白，連帶畫面更跨越世代地，成為網絡迷因（MEME）萬能配圖，甚至是一張成功自帶聲效的截圖。

戲中高進兒時工人的一句叮囑︰「佢成日對住你笑，笑到你心都寒埋」指其殺父仇人正正是個笑面虎，要小心應對。（《賭神3少年賭神》影片截圖）

這句話不單成為經典對白，連帶畫面更跨越世代地，成為網絡迷因（MEME）萬能配圖。（《賭神3少年賭神》影片截圖）