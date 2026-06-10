火遮眼｜無懼AI取代動作片　谷垣健治︰要拍到似睇世界盃咁興奮

《火遮眼》（The Furious），一部由香港製作，集合亞洲各地動作片高手的電影，由《九龍城寨之圍城》金像獎最佳動作設計谷垣健治（Kenji）執導，集合各地高手於一片。中國動作影星謝苗、印尼柔道高手喬塔斯利姆、荷里活動作特技武師黎唯（Brian Le）、日本動作演員岩永丞威、以及印尼武術家雅彥魯伊安主演。電影安排先在海外公演，獲得極好口碑，本月12日強勢回家，香港上映。《香港01》找來導演谷垣健治接受訪問，作為動作電影新高度，最大的使命就是要營造一幕幕令人印象難忘的動作場面，而面對AI的挑戰，谷垣健治冇有怕，更以世界盃來形容今次動作場面的刺激度。



《火遮眼》主創團隊︰演員謝苗、導演谷垣健治、監製及編劇許學文。（許育民 攝）

火遮眼｜谷垣健治跟「成龍」學功夫 「同朋友入戲院每人記一招」

谷垣健治《賭神2》已同謝苗合作︰好百厭

《火遮眼》的男主角是中國演員謝苗，亦即是大家在《洪熙官》（1994）、《給爸爸的信》（1995）中認識的童星，而Kenji亦早在拍攝《賭神2》時認識他。「以前見過面，我剛剛來香港做臨記，在《賭神2》劇組見過面，佢好百厭，踢完人屁股會扮唔知嗰種。」隨後都有再見面合作，直至今次開拍《火遮眼》，老闆江志強提議用謝苗，Kenji舉腳贊成。「我想佢在戲中展現中國武術的風格，當學過正統中國功夫的人在街頭打交會怎樣？日本人就算學中國武術廿年，打出來都是有點不同，打唔出嗰種味道，所以今次純粹要佢打中國武術。」

Kenji早在拍攝《賭神2》時，已經認識謝苗。（《賭神2》影片截圖）

「廿年後觀眾唔記得套戲講咩，都會記得呢場5人大戰」

谷垣健治認為要拍好一部動作片，先要想好有甚麼全新的動作場面示人。「等於《警察故事》個故仔講咩你未必講得出，但你會記得成龍喺尖東永安廣場捉住啲燈飾瀡落嚟。」所以開拍前，谷垣健治已經跟動作指導度好幾個重要場面，包括在預告中看到MMA擂台上打到如叠羅漢般。「呢幕已經可以做海報啦！」

這幕叠羅漢式打鬥，谷垣健治在拍攝時已想到會成為海報一幕。（《火遮眼》影片截圖）

這幕叠羅漢式打鬥，谷垣健治在拍攝時已想到會成為海報一幕。（《火遮眼》海報）

另一場是壓軸的5人混戰，說混戰因為當中涉及5個人3種對立層面。「我打你時，但都要打佢，關係好複雜。三個人對打我睇過，但這樣複雜混戰就未試過，甚至複雜到喺剪接時，有人提議不如剪咁一個走，變成二對二。我話︰『唔得！呢場一定要！一定要保留！』我是導演，但我也是動作片粉絲，你問我我一定想睇呢場戲。就算廿年後觀眾唔記得套戲講咩，但都會記得呢場5人大戰。」

谷垣健治帶住《火遮眼》去到世界各地，外國觀眾都非常受落。（許育民 攝）

「睇動作片好似睇世界盃咁肉緊」

今次今日做創作，都要考慮AI，要視之為敵還是共融創作，谷垣健治的體驗就是好好用。「好方便啊，喺電腦度嘗試到好多嘢，令現場減少出錯。」無懼AI威脅，因為Kenji知道有些表演，是電腦取代不到。「我哋要清楚自己長處同出路，要明白無論AI點發達，世界上都會有觀眾睇人踢足球、打籃球，點解呢？因為係Live，你唔知場賽事有咩發生，賽果會點？所以動作片嚟講，要追求原始一點，到肉一點，讓人看得肉緊。」

壓軸的5人混戰，說混戰因為當中涉及5個人3種對立層面。（《火遮眼》劇照）

睇動作片好似睇世界盃咁肉緊？無錯，這是谷垣健治的想法。「我跟老闆帶過《火遮眼》去美國做Screening，當時唔知得唔得，我同老闆坐最後，望住啲觀眾見到有致命的攻擊時，會聽到『Oh My God！』到歹角被擊中時，會忍唔住拍手掌。去到最後五人大戰，大家睇到完全投入，拍足十幾次手、仲會尖叫，我同老闆見到大家的反應都好開心。這就是大家追求的觀影體驗，要拍到似睇世界盃咁興奮。一個人睇，都唔夠一班人喺戲院睇咁好體驗，而家拍電影，就係要做到呢個效果。」