寒戰1995｜首張概念海報流出　吳慷仁坐正搞大龍鳳軍情六處介入

5月上映的《寒戰》系列前傳電影《寒戰1994》，為「寒戰宇宙」揭開新一頁，而續作《寒戰1995》早已完成拍攝，但一直未有消息公布放映日期。今日（16/6），內地流出《寒戰1995》首張概念海報，四位演員對坐，各據一方，雖冇清楚交代四位屬誰，但憑造型相信是吳彥祖、吳慷仁、王丹妮及飾演軍情六處亞太地區主管 F.M.的英國演員艾頓基倫（Aidan Gillen）。

內地流出《寒戰1995》首張概念海報，四位演員對坐，各據一方，雖冇清楚交代四位屬誰，但憑造型相信是吳彥祖、吳慷仁、王丹妮及飾演軍情六處亞太地區主管 F.M.的英國演員艾頓基倫（Aidan Gillen）。（《寒戰1995》海報）

海報是由電影其中一個投資方萬達影視傳媒，在電影巡禮中發布。海報以一個蓋上「NEAR DARK OPERATION」字樣的公文袋化作長桌，讓分別代表香港警方的蔡元祺（吳彥祖 飾）、權貴家族潘志昂（吳慷仁 飾）、社團龍頭阮若蘭（王丹妮 飾），以及飾演軍情六處亞太地區主管 F.M.的英國演員艾頓基倫（Aidan Gillen），足證四方勢力在今集正面交鋒。

潘氏家族第五代長子潘志昂（吳慷仁 飾）為爭財產，不惜殺害至親，並與英國MI6合作，密謀發動一場牽連甚廣的權力鬥爭。（《寒戰1994》劇照）

其實《寒戰1995 》早前在中國廣電局過審立項時，亦已公布故事大綱，當中提及由潘志昂（吳慷仁 飾）一手策劃的綁架案曝光後，掌控遠東安全的軍情六處（MI6）來港善後,並借機剷除異己。時任組織罪案及三合會調查科（O記） 警司李文彬（劉俊謙 飾），執行一項鎮密的臥底行動,成功瓦解某黑社會組織。期間李文彬強忍喪父之痛，周旋於警隊、商界、英方勢力，而為保若蘭（王丹妮 飾）更與殺手交手，過程中更揭露英國MI6的潛藏陰謀！

劉俊謙飾演的李文彬，在《寒戰1995》中須強忍喪父之痛，周旋於警隊、商界、英方勢力，而為保若蘭（王丹妮 飾）更與殺手交手，過程中更揭露英國MI6的潛藏陰謀！（《寒戰 1994》劇照）

蔡元祺（吳彥祖 飾）在《寒戰1995》中會更露出暗險一面。（《寒戰1994》劇照）

與此同時，潘氏家族第五代長子潘志昂（吳慷仁 飾）為爭財產，不惜殺害至親，並與英國MI6合作，密謀發動一場牽連甚廣的權力鬥爭。再者，他仍對無血緣關係的十姑姑潘怡心（廖子妤 飾）懷有逾越禮之情, 二人關係糾纏不清。