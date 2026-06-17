給阿嬤的情書｜勁吸17億萬票房　王彥桐李思潼樂見潮汕話變潮語

電影《給阿嬤的情書》，是一部以潮汕語拍攝的電影，在內地上畫時一鳴驚人，締造票房神話，至今內地票房已經達17億人民幣，成為逆市黑馬。而香港亦迅速回應，安排在明日（18/6）公映。早前男女主角王彥桐與李思潼便來港宣傳，接受《香港01》訪問，兩位由素人突然變成10億票房演員，過程既驚且喜，而身為潮州人，見到電影大熱，帶動不少年輕人都對自己鄉下話感興趣，就更加喜出望外。

《給阿嬤的情書》男女主角王彥桐與李思潼，早前來港出席首映，並接受《香港01》訪問。（葉志明 攝）

女主角李思潼在戲中要寫多封家書，現實中她也有寫信習慣。(《給阿嬤的情書》劇照）

給阿嬤的情書｜王彥桐恨見劉德華 李思潼愛吃香港菠蘿油︰不怕胖

全素人演出 導演有方法助入戲

以潮汕語拍攝的《給阿嬤的情書》，導演藍鴻春希望參與的演員都可以字正腔圓地講出潮汕話，要在現役演員中尋找，實在難迎合所有要求，所以把心一橫作海選，找來素人演出，而這部電影就成為男女主角王彥桐和李思潼的處女作。王彥桐是修讀演藝相關科目，跟導演在其他項目有合作過，演出也是自己爭取。「很早已經想當演員，不斷尋找機會向這個方向走，直至遇到這部戲，得到這麼多人喜歡，給我完成做演員的心願。」

王彥桐是修讀演藝相關科目，跟導演在其他項目有合作過，演出也是自己爭取。（葉志明 攝）

《給阿嬤的情書》女主角李思潼在大學主修金融，從未想過當演員，第一次面對鏡頭，就是萬般緊張。（葉志明 攝）

反觀女主角李思潼，就如上天跌來一個機會，讓她一炮而紅︰「導演在短視頻平台上，看到我日常的影片，覺得外形很適合角色。見面後就是試戲，那場戲正是女主角謝南枝與男主角木生，在碼頭道別的那場，試完導演覺得我的情感很適合角色，便定下來。」在大學主修金融的思潼，從未想過當演員，第一次面對鏡頭，就是萬般緊張。「一開始是很緊張，但到正式去演時，已沒有時間讓你緊張，只有認真去演，隨後便覺得演戲是很有趣，是挺好玩的經歷。」

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憶傷痛回憶演喊戲

既然知道李思潼是第一次面對鏡頭，作為導演總有些點子去讓她演出自然好看。幸好她所有戲份都在5、60年代的泰國，在一幕幕佈景下，整個人都像融入當中。李思潼︰「最初導演都擔心我演不到，他嘗試令我感覺真正在這環境下生活，真正去感受，拍了幾場戲之後，我便習慣了這種節奏。至於戲中的哭戲，導演是很會講戲的人，他讓我們代入到角色入面，很容易便打動到我，所以當我去到場景時，很容易便淚流。」

問題是電影拍攝，一個鏡頭往往要在不同角度下拍一次，一喊要喊兩、三趟，縱有淚都可能早已流乾。「剛開始時，靠劇本的情節就已經足夠，但當覺得自己的情緒不夠用的時候，便會用到自己過去的經歷去幫助。」李思潼說。

王彥桐就坦言沒有女生這麼浪漫，更笑言跟戲中角色木生一樣，目不識丁，閒來不會寫信。(《給阿嬤的情書》影片截圖）

沒有書寫的一代？李思潼︰我跟朋友每年一封

電影圍繞身在異地的家人，以「僑批」，類似寫信的方式，將近況、心底話，傳遞到家人耳邊。在一秒間便可跟千里之外朋友對話的年代，兩位網絡下成長的年輕，可有感受到一封書信，字裡行間的情感，有時比一個face time，一個語音，更有感染力。李思潼︰「我有寫信習慣啊，我跟好朋友每年都會跟對方寫一封信，只是用字沒有電影中的文字那麼美，特別是寫詩，我日常肯定不會用到，看到之後，便覺得文字的力量很強大。」至於男生方面，王彥桐就坦言沒有女生這麼浪漫，更笑言跟戲中角色木生一樣，目不識丁，閒來不會寫信。「我沒有寫過信，所以就是去研究角色當時的心態會怎樣。」

最後，問到因為一部電影，讓兩位的母語潮汕話，突然成為年輕人的潮語，突然感興趣，可會特別興奮？李思潼︰「很開心也很自豪吧！讓更多人看到我們的潮汕話，感受到潮汕話的美麗。」