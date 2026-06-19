獨家｜《破地獄》班底新戲開工　傳湯唯懷孕辭演林嘉欣捱義氣頂上

由陳茂賢執導，許冠文、黃子華、衛詩雅、朱栢康主演的電影《破‧地獄》，港澳票房大收1.7億，成為香港電影史上票房冠軍，而在金像獎中，更令衛詩雅登上影后寶座，朱栢康奪男配。由於作品叫好叫座，令陳茂賢下一部作品何時開拍，都成為行內熱話。今年4月，政府公布一個名為《弘揚中華文化電影製作資助計劃》，陳茂賢便以《燕食記》的劇本獲獎得到1000萬的資助金。而話咁快，原來劇組已經秘密開緊工，當中除了《破‧地獄》完整班底重聚，新加盟的仲有金馬影后林嘉欣，擔任女主角，不過據消息指，今次加盟都一波三折，更加是臨時上陣幫忙。



《破‧地獄》的優越成績，令陳茂賢一直想同一班底再聚。黃子華與許冠文今次不談生死，同大家講飲講食。（《破地獄》劇照）

小說改編記載粵菜香港發展史

電影《燕食記》是改編自當代作家葛亮的同名小說，在文學界拿過不少獎項，故事圍繞兩代人的故事，記錄粵菜大師與徒弟的傳奇人生。陳茂賢之前有看過該作品，亦知有幾位香港導演都有拜讀過，並希望將它改編成電影，而陳茂賢與葛亮老師就緣起自《破‧地獄》。事緣作者葛亮老師要求甚高，他有跟幾位導演接觸過但都覺得未合適，直至看完《破‧地獄》，喜歡當中保留了不少中國傳統文化，覺得陳茂賢是一位一可以交流到的導演，便決定將故事拍成電影。

燕食記｜陳茂賢望《破地獄》班底重聚 「許冠文黃子華睇緊劇本」

金像獎「最佳女主角」一獎由衛詩雅憑《破‧地獄》奪得。(ig@manifokfok)

原定奧斯卡影后楊紫瓊演女主角

據《香港01》收到的消息指，當陳茂賢接手該劇本，便已經密謀讓《破‧地獄》班底重聚一次，而投資方更想將陣容加碼，不單會有群星客串，女主角更想由一位國際級影后擔任。當其時首選是2023年，憑《媽的多重宇宙》獲第95屆奧斯卡金像獎最佳女主角的楊紫瓊，可惜在多次溝通後，都未能擠出檔期。

奧斯卡影后楊紫瓊於第76屆柏林影展（Berlinale）開幕禮上，獲頒象徵終身成就獎的「榮譽金熊獎」。（GettyImages）

湯唯懷第二胎被逼停工安胎

隨後劇組便想到湯唯，她不單初出道時，在《色｜戒》一鳴驚人，更在2022年，憑電影《分手的決心》橫掃多個國際影后獎項，包括第43屆青龍電影獎、第59屆百想藝術大獎女子最優秀演技賞，而雙方更已經洽談得如火如荼，可惜一個突如其來的喜訊，46歲的湯唯在4月29日透過個人社交平台，親證懷上第二胎，要為這新生命全面停工。

湯唯於4月在社交平台，親證懷上第二胎。（Instagram@tangweiteam_official）

林嘉欣義無反顧臨時頂上

這個「喜訊」殺劇組一個措手不及，由於其他演員檔期已定，加上場景安排等問題，拍攝期不能再拖，結果在千挑萬選下，有人提出由金馬影后林嘉欣補上。她憑《百日告別》於2015年登上金馬獎影后寶座，加上她與男主角黃子華關係要好，子華神更以「大佬」相稱，默契已有。而嘉欣亦非常欣賞《破‧地獄》的創作班底，獲得邀請後，亦立即重新調配工作，全力配合劇組拍攝。而消息更指，劇組已秘密開工多時，好快就完成拍攝部分，約7月底便煞科。

林嘉欣早前與木村光希出席新劇宣傳，在劇中飾演母女。（陳順禎 攝）

葛亮憑《燕食記》奪得第十屆「紅樓夢獎」。（資料圖片）

小說《燕食記》內容發生在7、80年代的香港，那個華洋集處，五湖四海人士都來香港搵機會，是臥虎藏龍的年代，當中好些出現的人物，也有真人藍本。例如會講到有一位茶客是大作者，專寫武俠小說，不難推敲出是金庸先生。