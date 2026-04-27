燕食記｜陳茂賢望《破地獄》班底重聚　「許冠文黃子華睇緊劇本」

由陳茂賢執導，許冠文、黃子華、衛詩雅、朱栢康主演的電影《破‧地獄》，港澳票房大收1.7億，成為香港電影史上票房冠軍，而在金像獎中，更令衛詩雅登上影后寶座，朱栢康奪男配。由於作品叫好叫座，令陳茂賢下一部作品何時開拍，都成為行內熱話。最近，政府便公布一個名為《弘揚中華文化電影製作資助計劃》，其實陳茂賢以《燕食記》的劇本獲獎得到1000萬的資助金。就該消息，《香港01》聯絡到陳茂賢導演進行訪問，原來這是個小說改編，講述香港飲食文化的故事，而演員卡士方面更想來個《破‧地獄》重聚，延續神級製作班底。



《破‧地獄》的優越成績，令陳茂賢一直想同一班底再聚。（《破‧地獄》劇照）

黃子華與許冠文今次不談生死，同大家講飲講食。（《破地獄》劇照）

小說改編記載粵菜香港發展

電影《燕食記》是改編自當代作家葛亮的同名小說，在文學界拿過不少獎項，故事圍繞兩代人的故事，記錄粵菜大師與徒弟的傳奇人生。陳茂賢之前有看過該作品，亦知有幾位香港導演都有拜讀過，並希望將它改編成電影，而陳茂賢與葛亮老師就緣起自《破‧地獄》。「作者都好有要求，他有跟幾位導演接觸過都覺得未合適，直至看完《破‧地獄》，便送了這本書給我，他喜歡我在《破‧地獄》中保留不少中國傳統文化，一直想找到一位可以交流到的導演，將故事拍成電影。剛好，政府又舉辦一個名為《弘揚中華文化電影製作資助計劃》，我便向葛亮老師拿了版權，再交出劇本去申請。」

葛亮憑《燕食記》奪得第十屆「紅樓夢獎」。（資料圖片）

浸會大學於2024年11月22日舉行第十屆「紅樓夢獎：世界華文長篇小說獎」頒獎典禮，頒發首獎予小說《燕食記》的作者葛亮教授。（浸大圖片）

陳茂賢︰「小說第一章節已好有畫面，可直接拍成電影」

陳茂賢之前已看過《燕食記》小說，最深印象是單單看第一個章節，已經好有畫面，可以直接拍成電影。「因為第一章節講到南方飲茶文化的起源，由沖茶的步驟，甚麼是企堂，知客由門口帶到你埋位，吃甚麼點心，樣樣都有學問在內，樣樣都有根有據，當中又以蓮蓉包去比喻人生，老的蓮子會苦，太嫩的又未是時候，邊看邊想飲茶。書中又有一位來自上海來的女廚師，想開餐廳跟廣東師傅爭一日之長短，遇上很多傳男不傳女的規範，每個細節都有故事可拍。」

更有趣是小說內容發生在7、80年代的香港，那個華洋集處，五湖四海人士都來香港搵機會，是臥虎藏龍的年代，當中好些出現的人物，也有真人藍本。「例如講到有一位茶客是大作者，專寫武俠小說，細心看會對照到，所以好感恩我得到葛亮老師的信任，可以將作品拍成電影。」

陳茂賢認為在《破．地獄》之後，應該與衛詩雅嘗試合作其他片種，當時便打趣說是歌舞片。（梁碧玲 攝）

誓要《破‧地獄》班底重聚 「上次合作得好開心」

既然有這麼好的劇本，陳茂賢當然想以最好的演員班底來迎接，最直接當然想起《破‧地獄》。「上次合作得好開心，成班演員都好識演戲，好到你好想寫一些場口等他們表演，看看有甚麼效果，所以好想集齊大家歸隊。我一有劇本已經畀兩位大哥（許冠文、黃子華）睇，但交完劇本後，兩位都未搵我請食飯。」原來兩位如果有興趣，就會找導演食飯細談。「可能仲忙緊《夜王》宣傳，但我同時都有畀幾個劇本兩位，讓他們揀到合心水再作決定。」

金像獎「最佳女主角」一獎由衛詩雅憑《破‧地獄》奪得。(ig@manifokfok)

朱栢康憑《破‧地獄》拿下香港金像獎最佳男配角。（金像獎大會相片）

不過該撥款都有條文限制，由公布起計，30個月內完成拍攝並順利上畫，以這部大製作算，30個月是有點緊張，所以陳茂賢在未落實演員，已經開始籌備工作。「要去世界各地找頂級的廚師當顧問，因為不少香港的出色粵菜師傅，都跑到世界各地，有的在北京、上海五星酒店做總廚，有的移民到加拿大，例如一位最擅長做蝦餃的師傅，就在加拿大，香港手工點心的師傅已經愈來愈少。」

除了人，拍攝景點都是最大考量。「我想部戲在香港拍，因為故事背景在香港，而且套戲那麼大規模，在香港拍才可以讓香港電影人受惠，但要面對是場地問題，至少要重建一座幾層樓高的舊式茶樓，還有當年有些外省員工聚腳的社區，例如北角有好多上海、福建人聚居，最理想是可以連社區都重建出來，營造一街都是高手林立的『食林』。」陳茂賢似乎已準備就緒，等到資金、演員逐一到位，便立即開拍。