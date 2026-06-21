何寶榮逝世｜家人陪伴下離世　王家衛以其名作《春光乍洩》角色名

王家衛電影團隊其中一位攝影師何寶榮，晚上友人在社交平台公告其逝世消息，「好朋友 攝影師 何寶榮 於今日6月21日下午，在太太曼儀和家人陪伴下，安詳離世。」1997年，王家衛拍攝經典愛情故事《春光乍洩》，因為興之所致，以劇組兩位攝影助理的名字，何寶榮和黎耀輝，分別成為張國榮及梁朝偉的名字，令二人的名字無意間成為經典的電影角色名，而戲中何寶榮一句︰「黎耀輝，不如我哋由頭嚟過。」更成了絕響。



王家衛團隊的攝影師何寶榮，今日（21/6）晚上，經友人公告於今日下午，在太太曼儀和家人陪伴下，安祥離世。（網頁截圖）

何寶榮由《重慶森林》（1994）開始跟隨王家衛，擔任攝影助理，而在拍攝《春光乍洩》（1997）時，跟隨攝影大師杜可風，負責「跟焦」，確保拍攝時焦點準確，並一直工作至《2046》。

當時為電影擔任攝影助理的何寶榮，其名字被王家衛用在張國榮的角色上。（《春光乍洩》劇照）

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張國榮曾向他表示︰「何寶榮，你好難演呀！」

至於為何自己的名字，會用作成為張國榮在《春光乍洩》的角色名？《香港01》在2018年時，曾訪問過何寶榮，原來當時一直不知道自己的名字被王家衛「睇中」！何寶榮︰「我一直都唔知佢用，直至去到片場，聽到梁朝偉嗌︰『何寶榮！』我仲問咩事？原來唔係嗌我，當時先知我同黎耀輝個名俾導演用嚟做角色名。」

《香港01》在2018年時，訪問過何寶榮，原來當時一直不知道自己的名字被王家衛「睇中」！事後都有問回王家衛取用原因，他只輕輕的回應︰「你個名好用囉！」（ 《香港01》資料圖片／梁碧玲）

當下何寶榮都有追問導演，點解會用上他的名字？王家衛是輕輕的回應︰「你個名好用囉！」演到中段，哥哥更走向他身邊說了句︰「何寶榮，你好難演呀！」雖然角色與真人無關，但當時何寶榮都覺得好好笑。

王家衛從冇介意Out Foc「你解釋到就得」

1997年，何寶榮隨團去到阿根廷拍攝《春光乍洩》，30年前的通訊技術，令整個劇組與世隔絕。何寶榮當年憶述︰「原本話拍兩個月，點知最終四個月先返，當年長途電話好難打，加上治安較差，劇組要請當地的荷槍保安保護大家，一切一切都令太太好擔心。」

何寶榮眼中，梁朝偉是非常靜的一個人，等埋位時就是靜靜的一個人坐在一旁。「所以鏡頭前的嘻嘻哈哈，都係演出嚟。」（《春光乍洩》劇照）

多年來，何寶榮與黎耀輝經常被指是一對，現實中，也是一對，是一對很好的朋友。（資料圖片／梁碧玲 攝）

當年何寶榮是攝影助理，負責「跟焦」，確保焦點準確，跟隨的攝影師是杜可風，並由《重慶森林》拍到《2046》。對於多年的製作，何寶榮最難忘不是拍到那位大明星，而是在《春光乍洩》，他跟杜可風要拍一對當地拉丁舞冠軍人士的表演，當時杜可風選擇handheld，跟隨舞者的步伐跳動，而他的工作繼續是「跟焦」。何寶榮︰「鬼佬（杜可風別名）追住佢拍，我要跟焦就一直跟住，仲要好貼身咁跟住，外面看我們好似一齊跳舞咁靚，最衰當時冇拍低Making of，應該都幾好睇。」

這種高難度追Foc，何寶榮都坦言不會次次準確，就連導演都甚少責怪，只耍你解得通。何寶榮︰「你Out咗唔緊要，你解釋到佢接受到就得。漸漸仲變成一則笑話，Out咗Focus會走去問導演，點呀導演？有冇feel呀？」看似一記笑話，但從導演身上，何寶榮明白一點︰「每個人都有自己的觀點與角度，最緊要你要知自己想要乜？」