唐季禮當年誤請成龍食嘔吐物　幫楊紫瓊著威也被嗌︰做乜摸我籮柚

由陳詠燊（Sunny）導演策展、張蚊擔任美術總監的《拍住上—光影裡並肩馳騁的我們》開幕酒會，昨晚（22日）舉行，展覽有向八套關於「香港拍檔」的電影致敬，包括：《黑玫瑰》、《最佳拍檔》、《縱橫四海》、《警察故事III超級警察》，其中久未在港公開露面，《警察故事III超級警察》導演唐季禮接受訪問，講起當年跟成龍大哥及楊紫瓊（Michelle）合作趣事。

《警察故事III超級警察》導演唐季禮出席展覽，講起當年跟成龍大哥及楊紫瓊（Michelle）合作趣事。（陳順禎 攝）

《警察故事III超級警察》導演唐季禮出席展覽，講起當年跟成龍大哥及楊紫瓊（Michelle）合作趣事。（陳順禎 攝）

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年底返港拍港產片︰「希望兩位唔好收咁貴」

唐季禮由武師出身，曾經在電影《英雄本色》擔任哥哥張國榮的替身，後來晉身導演，去到嘉禾跟成龍及楊紫瓊拍《警察故事III超級警察》︰「見到兩位都拎晒奧斯卡（註︰於2016年獲頒奧斯卡終身成就，楊紫瓊在2023年憑電影《奇異女俠玩救宇宙》榮獲最佳女主角獎），好開心希望可以再合作。」

唐季禮擔任導演，跟成龍合作過兩套《警察故事》系列。(《警察故事III超級警察》劇照）

原來唐季禮都正在等拍一部港產片，打算年底回港開拍，心目中是由國際巨星，帶領一班新演員演出︰「希望兩位唔好收咁貴，新演員方面未定卡士，仲留意緊。早前曾志偉哥有部《成毅》，帶一班新演員上去深圳練嘢，見到班年輕人真係好好勤力，咁紅仲肯花時間去練都幾好，我都會留意下香港年輕演員，錢嘉樂都叫我7月返來去武師公會教學生。」

唐季禮年底返港拍港產片，更希望請到成龍、楊紫瓊演出︰「希望兩位唔好收咁貴。」（陳順禎 攝）

唐季禮講起昔日跟成龍、楊紫瓊的合作趣事，眉飛色舞。（陳順禎 攝）

唐季禮跟成龍拍《簡單任務》時，竟意外請大哥食嘔吐物，行得前過《哈利波特》啲嘔吐糖。（《警察故事4簡單任務》劇照）

被楊紫瓊喊非禮 但最終成為好友

提到跟兩位國際巨星合作，唐季禮難忘一些既尷尬又好笑的畫面，特別是在澳洲拍《警察故事4之簡單任務》時，累大哥食嘔吐物。「拍《簡單任務》時，跟大哥好幾日冇瞓，但又走去學潛水，潛完上到船作嘔，一嘔剛剛大哥就潛完上水，搞到佢一口都係我啲嘔吐物，講起上嚟大家都笑到喊，很開心。」

楊紫瓊由《皇家師姐》開始，奠定動作女星地位，到夥拍成龍更加是一大肯定。（《警察故事III超級警察》劇照）

至於跟楊紫瓊，唐季禮早在1987年，幫動作指導董瑋拍《中華戰士》時首次合作。「當時董瑋話搵個最斯文嘅武師，幫Michelle著威也網，點知著著下，佢突然大喊︰『你做乜搣我，做乜摸我籮柚？』我話我冇呀！呢個時候董生已經一個箭步衝入嚟問︰『阿唐！你做咩呀！』我好冤枉話乜都冇做呀！然後Michelle就哈哈大笑，原來佢係整蠱我，話見我咁斯文又唔出聲，就整蠱下我，之後大家都成為好朋友。」