是枝裕和專訪｜大愛《九龍城寨》熱血　鍾情周潤發一舊作︰好性感

日本著名導演是枝裕和，上星期為宣傳新戲《再生家族》，專誠來港出席多場映後談，更接受傳媒訪問。香港對於是枝裕和來說，是有份莫名的親切，除了一直有欣賞香港電影，亦會熟知幾位香港演員。他更講到在37年前，因為工作關係來到香港拍攝香港水上人生活的故事，從而愛上這個地方，愛上這裡的點心，直至現在仍未變。（《再生家族》現已上映）

是枝裕和專訪｜曾思考會否「復活」亡父 對死亡有感︰愈來愈接近

日本著名導演是枝裕和，上星期為宣傳新戲《再生家族》，專誠來港出席多場映後談，更接受《香港01》訪問。（許育民 攝）

日本導演是枝裕和接受《香港01》訪問。（許育民 攝）

跟香港這麼遠，那麼近

1987年，是枝裕和加入了日本的電視人聯合會，開始拍攝紀錄片。1989年，是他第一次來香港，負責採訪水上居民的生活，因為採訪過程都在船上，所以印象非常深刻。回到陸地時，仍然腳步浮浮，最難忘是受訪的家庭，帶我們去吃點心，非常之好食，令我到現在都好鍾意食點心。」

是枝裕和看過《花樣年華》，心裡就想着總有一天，自己也想拍一部這麼成熟，關於大人的戀愛電影。「直至現在我依然這麼覺得。」（《花樣年華》劇照）

不少日本人，對王家衛的電影情有獨鍾，導演是枝裕和亦不例外，他盛讚王導作品的確在日本掀起熱潮，而他拍出的香港夜景，是別具特色。而透過王家衛的電影，是枝裕和亦認識了不少香港演員︰「像是張國榮、梁朝偉、王菲、張曼玉等，我是看他們的電影成長。雖然很難說對我的創作有什麼直接的影響，不過當我看到《花樣年華》（2000）時，心裡就想着總有一天，我也想拍一部這麼成熟，關於大人的戀愛電影，直至現在我依然這麼覺得。」

要導演揀一部自己喜歡的香港電影，他一直記不起名字，隨後直接拿出手機搜尋，原來是《阿郎的故事》。（許育民 攝）

最鍾意《阿郎的故事》的周潤發︰好性感

要導演揀一部對自己影響最深的香港電影，他坦言較難斷定如何為之影響，但他亦特意拿出手機，落力為記者搜尋，一部自己忘記了名字，但很喜歡的香港電影，要跟記者分享︰「杜琪峯的……有周潤發……」直至找到後立即交予翻譯讀出《阿郎的故事》。「非常喜歡這個時期的周潤發，他在戲中雖然很有型，卻很悲慘，好性感有魅力，難以用言語形容。」

是枝裕和其中一部心儀的香港電影，是杜琪峯執導，周潤發、張艾嘉主演的《阿郎的故事》。（《阿郎的故事》劇照）

是枝裕和最愛那個時期的發哥︰「他在戲中雖然很有型，卻很悲慘，好性感有魅力，難以用言語形容。」（《阿郎的故事》劇照）

至於近年大熱港片，熱潮席捲到日本的《九龍城寨之圍城》，也是導演心頭好之一︰「我在日本也有入戲院觀看，那種熱血情懷的香港電影，我非常喜歡。我自己是拍不出來，只是作為一個粉絲去欣賞。」

《九龍城寨之圍城》都是是枝裕和點名讚賞的電影︰「那種熱血情懷的香港電影，我非常喜歡。」（《九龍城寨之圍城》劇照）

蘊釀十年大計 想跟亞洲各地電影人合作

導演是枝裕和曾經執導韓國電影和法國電影，從而體會語言不應為電影帶來規限，他更有一個計劃，希望在不久將來，跟亞洲不同導演及演員合作，拍一些亞洲區電影。「在法國拍《真實芳言》（The Truth）時，跟伊芬鶴健 （Ethan Hawke）合作，他講過一句說話好深印象，他說︰『拍電影不是共有一個語言，是共用一個影像』你想拍一部電影，有一個影像時，不需要靠言語去讓人明白你的影像，你是要想怎樣將它發揚光大，讓人明白和理解。」

日本導演是枝裕和心目中，已有一個蘊釀十年，好想實行的企劃。「想跟亞洲不同演員及電影人合作，包括日本、韓國、台灣及香港，很想早一點實現。」（許育民 攝）

這句話為導演帶來啟發，甚至回到日本，有共同語言下拍攝，都會很重視如何令工作人員理解他想表達的影像。「這是非常重要！」而是枝裕和亦透露，下一部作品將會在英語圈拍攝的。至於另一個已蘊釀十年，好想實行的企劃，亦希望盡快始動。「想跟亞洲不同演員及電影人合作，包括日本、韓國、台灣及香港，很想早一點實現，但暫時仍然只是一個企劃。」