何嘉莉專訪｜感慨出道未把握機會　「個人比較純，另一睇法係鈍」

何嘉莉（Lillian）15歲做兼職模特兒，由於身形高䠷被電影公司睇中，演出《四個32A和一個香蕉少年》，飾演「高妹」即是王馨平的年輕版。隨後再接拍一個檸檬茶廣告，被英皇睇中成為謝霆鋒MV女主角，繼而簽約做歌手，憑一首《兩種人》走紅。只是年紀輕不懂面對壓力，後來選擇退出樂壇，轉戰時裝界當過形象設計師，曾擔任法國品牌的形象總監。直至婚後建立起圓滿的家庭生活後，近年銳意重返幕前，歷練多了，心態變了，當下的自己跟當年完全是「兩種人」，今日的何嘉莉是要享受每份工作帶來的滿足感。

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髮型：Matt Chiu@Xenter.hk

服裝提供：Isabel Marant

場地提供：Yuan 圓

何嘉莉近年銳意重返幕前，歷練多了，心態變了，當下的自己跟當年完全是「兩種人」。（蕭堃桁 攝）

何嘉莉《由零說起》專訪。（蕭堃桁 攝）

何嘉莉專訪｜一家五口生活美滿 首段婚姻受挫︰我係有啲戀愛腦

15歲入行 一盒檸檬茶改變一生

何嘉莉15歲當起兼職模特兒，但當日為何當上這工作，她本人都印象模糊，只覺得當作課餘活動，又有零用錢花，有的都是好處。隨後更被電影公司睇中，接拍《四個32A和一個香蕉少年》（1996），飾演「高妹」即是王馨平的年輕版，導演是曾志偉。「記得電影公司是UFO，要搭巴士去九龍塘，再行入內街去試鏡、上堂、排戲，幾個女仔柴娃娃，又鍾意傾偈，有時都幾嘈，都試過畀導演鬧，要認真啲。」

何嘉莉（Lillian）15歲做兼職模特兒，由於身形高䠷被電影公司睇中，演出《四個32A和一個香蕉少年》，飾演「高妹」即是王馨平的年輕版。（《四個32A和一個香蕉少年》劇照）

拍了電影較多人認識，但更具影響力是拍下陽光檸檬茶廣告，並獲英皇垂青，做埋謝霆鋒《為你好》MV女主角，不過這只是前奏，重點是簽約做歌手，而第二首派台歌《兩種人》已獲不俗成績，當時亦只有18歲。聽到歡呼聲當然接受，但噓罵聲也一一接收，令這位初熟少女一時承受不來，一次出席活動更在後台爆喊。

當年陽光檸檬茶廣告是少男少女偶像的「發跡地」，繼鄭伊健、樊亦敏，仲有何嘉莉、張栢芝、黃宗澤。（影片截圖）

（謝霆鋒《為你好》ＭＶ截圖）

「唔鍾意畀人睇到自己脆弱一面」

何嘉莉︰「記得出席頒獎禮唱《愈錯愈愛（極樂）》，那首歌是拿了CASH冠軍。當時舞台跟觀眾非常近，而前排是不同歌手的歌迷，由於起歌時歌迷叫喊得好嘈，我完全聽唔到音樂，結果甩咗要再嚟一次，於是就開始聽到有人噓呀、鬧呀！最終我強行唱完那首歌之後，立刻衝入後台洗手間爆喊。」這場喊收得很埋，連助手都不知道，而這就是Lillian的慣性，再脆弱都不可以被人看見。「我唔鍾意畀人睇到自己脆弱一面，唔知好事定壞事，無形中訓練咗自己，發生咩事都多數唔出聲，返到屋企都係抱著公仔，成塊臉塞落去喊，唔畀媽咪知。」

那是2000年前的事，網絡剛起步的年頭，噓聲還是會實體地經耳朵傳入。來到今天，要罵要鬧要笑就來得更赤裸，更肆無忌憚，不過今次復出，Lillian又對劣評有另一看法。「現在我見到負評反而覺得開心，如果你個人不是在那段時間有些話題，根本冇人會留意你，有人罵你證明你那段時間做了一些事，有些成績，吸納到粉絲以外的網民留意，這代表自己接觸觀眾的範圍擴大了，唔鍾意你嘅人先會浮上面，心態同以前唔同咗。」

何嘉莉以前很怕看負評，不過今次復出，Lillian又對負評有另一看法。《由零說起》專訪。（蕭堃桁 攝）

何嘉莉在《重案解密》中飾演惡人，還會狠下毒手，令劇集出街時頗有話題。（《重案解密》劇照）

何嘉莉《由零說起》專訪。（蕭堃桁 攝）

「當年比較純，另方面睇即係鈍」

經歷了這麼多事情，如果這一刻見到15歲的自己，又可有說話同自己講，帶領當時這沉迷羔羊覺醒？「我會和自己講嘗試再感受多啲，每一次工作時再認真啲，而唔係經常『一嚿飯』咁，有可能再諗遠啲，為自己打算多啲。人生，如果你個人夠成熟，多思考，係會容易啲成功。我係比較見步行步，或者順住命運的道路。自己冇太大野心，冇特定一啲嘢想做，個人比較純，另一方面睇就係好鈍。如果當年再諗多啲，對自己嘅人生道路，一定會再順暢些。」

何嘉莉笑言當年的自己見步行步，冇太大野心。「個人比較純，另一方面睇就係好鈍。」（何嘉莉首張EP封套）