何嘉莉專訪｜一家五口生活美滿　首段婚姻受挫︰我係有啲戀愛腦

何嘉莉（Lillian）經歷兩段婚姻，她笑言當初因為戀愛腦，令第一段婚姻離婚收場。作為驚弓之鳥，原定只會跟兒子相處，未有打算再婚，但現任丈夫的出現，又讓她重燃一份盼望，婚後更再誕下兩名女兒，二人努力去經營一家五口的新生活。而當圓滿了家庭生活後，何嘉莉想為事業再下苦功，重新出發作更多嘗試。

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何嘉莉（Lillian）經歷兩段婚姻，她笑言當初因為戀愛腦，令第一段婚姻失敗收場。（蕭堃桁 攝）

2002年，何嘉莉在台灣打滾一段日子後，便退出樂壇，開始轉投做藝人造型師、開店舖，甚至當過KOL。（蕭堃桁 攝）

何嘉莉專訪｜感慨出道未把握機會 「個人比較純，另一睇法係鈍」

「戀愛腦」作祟 「一鍾意就唔理咁多」

2002年，何嘉莉在台灣打滾一段日子後，便推出其首張國語唱片《出發》，亦成為她暫時最後一張唱片，而自己的歌手發展亦到此為止，開始轉投做藝人造型師、開店舖，甚至當過KOL。2006年，Lillian迎來第一段婚姻，關係維持8年，亦誕下一子，要回顧這次婚姻的失敗，她笑言自己當時是戀愛腦。「其實我以前係好戀愛腦，一鍾意就唔理咁多，只會睇到這個人的優點，睇唔到缺點。」

何嘉莉於2015年，跟任職飛機師的Gerald Sze結婚。（何嘉莉＠IG圖片）

二人育有兩女，一家五口樂融融。（何嘉莉＠IG圖片）

隨著發現性格不合，決定離婚，雖然是一個解脫，但也需要長時間復原。「始終是一件大事，所以當時將自己收起來療傷。」不過緣份的確話嚟就嚟，一直是朋友關係的現任丈夫，那刻向她表白，要她在傷口癒合期間，再墜愛河。「係有掙扎過，但因為一直認識我先生，知道佢係一個正常人，一個好人，如果是剛認識，我冇咁容易咁快去投入，大家有一定的了解，給我很多信心。」更令Lillian安心是他對自己跟前夫所生的兒子，也許下承諾。「佢甚至同我講︰『如果我有咩做得唔好，你記得提點我。』在這些小方面，就令到我慢慢建立信心。」

何嘉莉離婚不久，便獲現任丈夫的追求。「係有掙扎過，但因為一直認識我先生，知道佢係一個正常人，一個好人，如果只是剛認識，我冇咁容易咁快去投入。」（蕭堃桁 攝）

「做人父母都真係要考牌，係好多嘢唔識」

人與人相處，不一定要遷就，願意慢慢去學習是更為寶貴。重新組織家庭的初期，的確是一個重新學習時期︰「我覺得做人父母都真係要考牌，係好多嘢唔識，當然佢可能他會再辛苦啲，學嘅嘢更多，但都是順其自然，一個家最緊要畀小朋友愛的感覺。無論你識唔識做人爸爸媽媽，疼佢哋、陪佢哋，是最重要的。」

現在三兄妹一同快樂相處，Lillian又可有考慮，何時會跟兩個妹妹講，哥哥不一樣的身份呢？「其實都唔會好刻意講，我覺得冇特別需要，從他們出生開始，都已經知道呢個就係哥哥，妹妹出世？，哥哥就認定呢個係我妹妹，我覺得呢件事好自然，或者真係有需要，都等佢哋大個啲先，而家仲係好小朋友。」

現在三兄妹一同快樂相處。（何嘉莉＠IG圖片）

何嘉莉能參與舞台劇，心情興奮，訪問當日未正式綵排甚緊張︰「其實我已經有輕微的失眠，不知不覺都會有啲壓力。」（蕭堃桁 攝）

家庭事業追求平衡︰機會過咗就冇

圓滿了家庭生活後，何嘉莉想為事業再下苦功，重新出發作更多嘗試。近期便參與電視劇拍攝，更將參與舞台劇《大龍鳳》演出，她笑言自己昔日如「一嚿飯」，未懂得把握眼前的機會，今天的自己，將對每個機會都珍而重之。「係好開心，因為真係想咗好耐，覺得好想試舞台劇，終於畀我試到，覺得自己好幸運。而現階段（訪問時只進行圍讀，未正式綵排），其實我已經有輕微的失眠，不知不覺都會有啲壓力，所以我同自己說，唔使畀咁大壓力自己，儘量放輕鬆，用打算去玩的心態上台。」

至於日後如何事業家庭兩兼顧，Lillian都有信心處理得妥當。「當然我都好想家庭為重，怕忽略了子女，但另一方面又覺得機會難得，機會過咗就冇，係矛盾，所以自己都要取捨。」

何嘉莉首次參演舞台劇《大龍鳳》，有朱栢謙跟廖子妤等一齊演出。（舞台劇《大龍鳳》宣傳照）