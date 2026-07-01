四渡｜劉燁再演毛澤東　重現3萬紅軍絕地反擊40萬敵軍戰役

為紀念紅軍長征勝利90周年，重大革命歷史題材史詩電影《四渡》於今日（7月1日）登陸香港大銀幕，電影由劉偉強監製、徐展雄執導，劉燁、王雷、于適、王志飛、王耀慶、林永健、張儷、藍盈瑩等實力派演員傾力演繹。電影聚焦毛澤東軍事生涯中的「平生得意之筆」——「四渡赤水」戰役，全景式還原紅軍在40萬敵軍圍追堵截下，以少勝多、變被動為主動的傳奇歷程。

電影聚焦毛澤東軍事生涯中的「平生得意之筆」——「四渡赤水」戰役。（《四渡》劇照）

一場容錯率歸零的生死困局

在電影《建黨偉業》曾演過毛澤東的劉燁，今次再演毛主席，故事講述1935年，湘江血戰之後，中央紅軍身陷絕境——三萬將士被四十萬敵軍重重包圍，在「鐵桶合圍」的險境絕地逢生，每一步行動都毫無容錯空間。內部對「往哪走、打不打」爭論不休，外部敵軍步步緊逼。正是在這樣的至暗時刻，毛澤東帶領紅軍完成了一場震驚中外的軍事奇蹟︰一渡赤水形勢所迫、實屬無奈；二渡赤水出其不意、打了敵人個措手不及；三渡赤水堪稱精妙之筆；四渡赤水更是神來之筆——從被動走向主動，從絕境走向突圍。

在電影《建黨偉業》曾演過毛澤東的劉燁，今次再演毛主席。（《四渡》劇照）

劉燁一頁紙獨角戲震撼全組

苟壩會議是全組公認「最難拍的一場戲」。導演徐展雄透露，這場戲的台詞足足有一頁紙長，而且全是劉燁的獨角戲。結果劉燁一開機便瞬間入戲，整段獨白一氣呵成，情感飽滿。監製劉偉強盛讚：「劉燁的台詞功力非常厲害，將毛澤東在絕境中的焦慮、堅定與智慧層層遞進地呈現出來。」

導演徐展雄透露，苟壩會議是全組公認「最難拍的一場戲」，一頁紙對白全是劉燁的獨角戲。結果劉燁一開機便瞬間入戲，整段獨白一氣呵成，情感飽滿。（《四渡》劇照）

全景還原四渡赤水軍事奇蹟

電影用全新視聽語言完整呈現土城戰鬥、婁山關戰鬥、四次渡過赤水河、兵臨貴陽等重要歷史事件，細緻刻畫二郎灘開倉分鹽等民生細節。從情報戰到人物塑造，從槍林彈雨到領袖深夜長談，既展現了戰爭的恢宏壯闊，也捕捉了歷史中燈火可親的細膩瞬間。