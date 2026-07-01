王晶以健康理由暫停YouTube更新　全程頻密用力眨眼惹網民憂心

71歲香港導演王晶，近年甚少開戲，自2024年7月更開設YouTube頻道《王晶笑看江湖》，同大家回顧香港娛樂圈逸事，又會請嘉賓上節目做訪談。而在上星期播出的第98集尾聲中，王晶便向觀眾表示，由於工作忙碌及健康問題，該頻道播出今集後便會暫定一段日子。而觀眾看到晶哥在節目中不時用力眨眼，而且非常頻密，亦擔心晶哥的健康狀況。

第98集的《王晶笑看江湖》，王晶以香港喜劇發展史為題，由許冠文、周星馳，講到黃子華。（《王晶笑看江湖》截圖）

睇好朱栢康、張繼聰做喜劇接班人

在最新一集，第98集的《王晶笑看江湖》，王晶以香港喜劇發展史為題，由許冠文、周星馳，講到黃子華。看似人才輩出，但晶哥都坦言在千禧年後，香港喜劇正式進入下坡路，從巔峰退下，行業陷入轉型困境，票房與口碑雙雙下滑。更指出2015年後，香港喜劇徹底告別大眾主流市場，進入小眾精細化發展階段。

王晶點名睇好兩位喜劇接班人，分別是朱栢康及張繼聰，但暫欠巨星味，要再假以時日浸淫。（《金童》劇照）

朱栢康去年憑《破地獄》拿下香港金像獎最佳男配角。（資料圖片）

作為拍喜劇盛名的導演，王晶的確對喜劇特別偏心︰「我希望香港喜劇有未來，仲多過香港動作片有未來，雖然動作先可以賣到全世界，但我有啲私心，希望香港喜劇有延續落去的新導演新演員，希望香港喜劇未來會發揚光大多一次。」他更點名睇好兩位喜劇接班人，分別是朱栢康及張繼聰，但暫欠巨星味，要再假以時日浸淫。

王晶在做節目期間，不時用力眨眼，而且頻率非常之高。（《王晶笑看江湖》截圖）

王晶在做節目期間，不時用力眨眼，而且頻率非常之高。（《王晶笑看江湖》截圖）

王晶在做節目期間，不時用力眨眼，而且頻率非常之高。（《王晶笑看江湖》截圖）

王晶在做節目期間，不時用力眨眼，而且頻率非常之高。（《王晶笑看江湖》截圖）

王晶暫停YouTube更新︰「身體亦都唔係好好」

而去到最後，晶哥一臉認真地向觀眾交代停播事宜，「我喺將近幾個月，我嘅工作會非常之忙，同埋身體亦都唔係好好，所以《王晶笑看江湖》會喺呢期之後暫停，但遲啲得閒啲我會返番嚟，可能再續呢個《王晶笑看江湖》，亦都可以用一個新題目，來再跟大家喺YouTube見面，祝大家生活愉快，前途萬里。」

王晶眨眼成標誌性動作 由細到大都係咁親解原因連睇醫生都冇用

有不少網民在留言表示不捨，亦有人指晶哥在節目中全程不斷用力眨眼，顯得非常吃力，的確身體以有問題。不過就眨眼一事，晶哥於去年都有拍片交代過，表示是「不治之症」。王晶︰「我從小就這樣，找眼科醫生治了很多次，還是乾，乾就沒有辦法。從小到大都這樣，後來好了一回，但後來一累又來了，所以我索性放棄了，我習慣了。」

王晶在其社交平台作出親自解釋網民對他眨眼的疑問。（片段截圖）

睇醫生都冇用。（片段截圖）