愛你致死不渝｜女主角一片爆紅　細個勁睇恐怖片　成名後拒看留言

現象級驚慄片《愛你致死不渝》（Obsession），以75萬美元（約港幣585萬）的低成本，在全球成功創下全球3.71億美元（約港幣29億）的票房奇蹟。片中飾演女主角「妮琪」（Nikki）的英迪納瓦瑞特（Inde Navarrette），更憑藉從甜美到病態瘋狂的「神級變臉」演技一片爆紅，被外媒封為新一代「尖叫女王」。翻看她的成長背景，原來自小家人就零避忌，帶她去看無數恐怖片，而她亦是個非常獨立的女仔，跟戲中完全依賴男友的Nikki，判若兩人。

現象級驚慄片《愛你致死不渝》（Obsession），以75萬美元（約港幣585萬）的低成本，在全球成功創下全球3.71億美元（約港幣29億）的票房奇蹟。（《愛你致死不渝》劇照）

片中飾演女主角「妮琪」（Nikki）的英迪納瓦瑞特（Inde Navarrette），更憑藉從甜美到病態瘋狂的「神級變臉」演技一片爆紅，被外媒封為新一代「尖叫女王」。（《愛你致死不渝》劇照）

愛你致死不渝｜四大無可匹敵賣點 500萬成本嚇爆全球29億票房

15歲前讀過11間學校

英迪納瓦瑞特（全名︰Danielle Fabiola Navarrette），於2001年出生，擁有墨西哥與澳洲血統。因為父親是美國海軍陸戰隊的飛行員，兒時過著游牧生活，隨著家人頻頻搬家，同時亦頻頻轉校，15歲之前已就讀過11間不同的學校。正因為不時要適應新環境，培養出好有極強的適應力與獨立性，母親更因此為她取名「Inde」（Independent獨立的縮寫），隨後更成為了她的藝名。

因為父親是美國海軍陸戰隊的飛行員，英迪兒時過著游牧生活，隨著家人頻頻搬家，同時亦頻頻轉校，15歲之前已就讀過11間不同的學校。（英迪納瓦瑞特Inde Navarrette@IG相片）

而要數英迪納瓦瑞特演戲的原點，一定是受家庭影響，她在墨西哥家族中成長，家人很小便無避諱，帶她去看各種恐怖片，無形中為她日後出演驚慄片埋下種子，掌握到導演追求的節奏。

英迪因《愛你致死不渝》一片爆紅。（英迪納瓦瑞特Inde Navarrette@IG相片）

靠電競維生撐起演員夢

25歲一片成名，令人羨慕，但她入行過程並非一帆風順，她多年來經歷過不少次被拒絕。最初，亦只有拍獨立短片起步，於17歲時（2018年）演出了印度導演的浪漫獨立短片《Cross Words Together》，無意中成為她第一次接觸大銀幕的機會。

又因為無數次的試鏡失敗，令英迪在試鏡《愛你致死不渝》時有所得著，她接受雜誌專訪時透露，從《漢娜的遺言》到《愛你致死不渝》之間，經歷了無數次的拒絕（A lot of "no's"），於是她把這些挫折轉化為養分，帶著「反正我沒什麼可失去」的心態全力投入 Nikki 這個角色。結果導演Curry Barker看到她的試鏡片，便看中她能夠完美平衡「脆弱、瘋狂與恐怖」的特質。

英迪也曾是一名遊戲直播玩家，活躍於 Twitch 平台當實況主，擁有超過5萬名粉絲。（網上圖片）

拍戲機會不多，英迪最常過的生活是瘋狂試鏡，同時，她也是一名遊戲直播玩家，曾活躍於 Twitch 平台當實況主，擁有超過5萬名粉絲，疫情期間更自己組裝了一台電競電腦，巾幗不讓鬚眉。

導演Curry Barker看到她的試鏡片，便看中她能夠完美平衡「脆弱、瘋狂與恐怖」的特質。（《愛你致死不渝》劇照）

成名後「封鎖社群世界」

《愛你致死不渝》全片僅花了20多日拍攝，而且劇組一上來就先拍最瘋狂、最崩潰的重頭戲。英迪拍完那些情節後也笑言︰「如果連這種極限場景我都能演，那我以後什麼角色都不怕了。」隨著電影爆紅，英迪的生活當然會迎來巨變，但她的應對方式非常特別。英迪在接受《PEOPLE》專訪時，就表示正與媽媽聯手，一起「封鎖社群世界」，不去主動看網路上的任何留言和評論。

因為Nikki 這個角色，是她把整個人剖開來，毫無保留地演，過程非常赤裸與脆弱，亦成為她演藝生涯的新階段，她希望透過遠離社交媒體，來保護好自己的心理健康，不要被外界聲音影響。