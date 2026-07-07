甄子丹新片《CAINE》屯門青山禪院拍攝　親授向佐演戲技巧極專業

香港著名國際動作巨星甄子丹在華語與荷里活影壇皆享有極高聲譽，由他自導自演的《殺神 John Wick》外傳電影《CAINE》現正緊鑼密鼓地拍攝。劇組先前在大嶼山天壇大佛取景，其後甄子丹帶領一眾工作人員移師屯門青山禪院拍攝，現場逾五十名工作人員，陣容規模龐大。

甄子丹於《殺神John Wick 4》登場飾演盲俠殺手凱恩。（《殺神John Wick 4》電影劇照）

甄子丹新電影拍攝現場部署嚴密

根據《星島頭條》報道，現場五十多名工作人員全部嚴陣以待，屯門青山禪院外部署非常嚴密。甄子丹佩戴墨鏡、一身白襯衫搭配黑西褲，現身寺廟正門。正式開拍前，他一邊細心向同片演員向佐講解演戲技巧；一邊又與導演密切溝通，專注研究每個拍攝細節。寺廟門外的拍攝工序僅耗時半小時便順利完成，其後劇組全體人員轉移至寺院內繼續拍攝。

甄子丹於《殺神John Wick 4》登場飾演盲俠殺手凱恩。（《殺神John Wick 4》電影劇照）

甄子丹為電影爭取至地標性建築取景

《CAINE》講述了盲眼刺客Caine重獲自由，卻再次捲入地下世界紛爭的故事，亦同時揭露角色的東方出身與武學底蘊。劇組結束歐洲拍攝後，經甄子丹爭取，特意來港於天壇大佛、大澳、青山禪院等兼地標取景。本片匯集荷里活頂級製作班底，向佐、莊達菲及多位荷里活新生代演員一同參演，融合甄式硬核格鬥美學與《殺神》標誌性槍械動作，成為全球影迷矚目的年度動作巨作。