UFO離奇命案｜凌文龍享受11日極速拍完　楊偲泳懷疑細個遇過UFO

話題電影《UFO離奇命案》，由新晉導演郭家禧（CK）及李振傑（Jack），找來老Best黃德進（Eddie）投資，以小本的300萬港元攝製，希望闖出一條新血路。而一齊參與這次歷險的演員就有凌文龍及楊偲泳（Renci）。看過電影的，都知道該片以一個反轉又反轉的鋪排，令觀眾在短短的86分鐘觀影過程中，感受一次又一次的翻騰，而兩位演員，在收到該劇本時，從文字上又可有帶來同一的刺激，從而答應登上這離奇之旅。

一齊參與《UFO離奇命案》的演員，就有凌文龍及楊偲泳（Renci）。（葉志明 攝）

UFO離奇命案｜不忍老Best心血付流水 黃德進拎300萬開戲做出品人

入場留意演員的「焗蟹」瞬間

回想看到劇本的一刻，Renci坦白地說︰「第一次睇完，唔係好Get到，要睇多幾次，組織到當中的有趣位，好快就應接拍。香港很少有呢種模式的電影，同埋呢個合作班底都好吸引。」至於凌文龍，跟導演CK是認識，更有一次差點便可以合作，所以今次機會再來，一看劇本就覺得︰「好玩！而且睇劇本時，已經腦補好多場面，去到現場時，都仲同陳湛文、林子傑創作更多嘢落去，過程好好玩。」

Renci提醒入場的觀眾，不妨留意所有演員的反應，如果見到有人在不正常的情況下擰轉面，就即係忍緊笑，因為佢哋每次都作出改動。」凌文龍︰「有少少微調啦，要令大家演出時有新鮮感，所以有時係會忍唔到笑。」

凌文龍與楊偲泳在戲中的演出，大獲觀眾好評。（《UFO離奇命案》劇照）

11日拍完的極速感覺

成本只有300萬，時間就是金錢，縮短製作時間就是最好的節省成本方法，而事前的預備功夫亦做到足不容有失。凌文龍︰「唔覺得有好大分別，事前做足準備，過程好順利。」Renic︰「我哋成班人喺山頭Full Run過一次，特別是有爆破及槍戰一幕，大家都預演一次，確保唔要有任何甩漏。」

樣樣都計算準確，偏偏就遇到最大的隱憂，一度令劇組擔心未能繼續拍攝。Renic︰「係我右腳嘅舊患，當年打波時慣性右腳受傷，韌帶都斷過，而今次就喺11日的拍攝過程中，第三日就三條韌帶同時撕裂，行唔到。」

凌文龍及楊偲泳（Renci）在《UFO離奇命案》中，飾演一對情侶。（葉志明 攝）

楊偲泳腳傷成最大隱憂

劇組得悉都擔心Renci的情況，亦擔心拍攝進度是否要煞停，但Budget有限，要解散劇組再擇日重組，經費已超出上限，正當全組人都處於非常忐忑不安下，第二日Renci如常現身。「原本話睇咗醫生先，但醫生太忙攝唔到期，索性唔睇就坐住輪椅嚟現場。班男人見到我坐輪椅，仲爭住推，放車一樣失控。」

人到但行唔到，凌文龍就大讚兩位導演調動得宜，「有啲戲Renci企定定，靠我哋好似走馬燈咁圍住佢走，營造到好似大家一齊郁緊。又有一次我同佢坐喺地，被某啲嘢嚇到彈起，於是我就貼住坐隔籬，到彈起時我負責揪埋佢起身，但表情又唔可以有用力的感覺。」

Renic在拍攝時右腳嘅舊患復發︰「11日的拍攝過程中，第3日就三條韌帶同時撕裂，行唔到。」（葉志明 攝）

陳湛文露股成焦點 Renci疑曾目擊UFO

電影去到最後，陳湛文會繼《三夫》，再次在大銀幕露股，而據凌文龍憶述拍攝這幕時，現場非常熱鬧。「因為拍攝嗰幾日都凍，而最凍就係睇Mon個位，平時唔睇Play Back大家都匿埋一邊取暖，唯獨拍攝當日，大家都圍住個Mon唔捨得走，又會畀下意見。」Renci更笑指拍Close up時，全場人都Wow一聲︰「發出鼓勵的聲音。」

電影去到後段，陳湛文會繼《三夫》後再次在大銀幕露股，而據凌文龍憶述拍攝這幕時，現場非常熱鬧。（葉志明 攝）

電影以UFO為題，兩位都相信世界是有的，Renci更聲稱自己可能見過︰「好細個一次打完沙灘排球，大家開始執嘢，我就呆呆坐喺度度，當時已經黃昏，但我見到天空突然有粒光，唔郁，冇閃，但突然就飛咗去呢邊，然後又飛咗去另一邊，我問身邊人見唔見到，又冇人見到，搞到我好似天選之人咁。」雖然是真是假一直都冇無法證實，但留在心中的懸念亦無形中成為信念，從而相信世界真的有UFO。