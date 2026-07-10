吳彥祖投訴飯盒難食疑指《九龍城寨之終章》　頂唔順帶飯：可能平

男神吳彥祖相隔多年返港拍攝港產片，主演《寒戰1994》大獲好評。近月一直在香港拍攝《九龍城寨之終章》，於5月被拍得現身尖東一帶封路拍攝，全新光頭造型相當搶眼。日前吳彥祖現身好友「廿四呼」Brian（李凱賢）的YouTube頻道「Let’s Go Eat with Brian」歎頂級和牛懷石料理，期間吳彥祖呻拍戲劇組飯盒相當難食，最後頂唔順而需要自己帶飯惹來熱議。

吳彥祖強勢加盟《九龍城寨之終章》，5月被拍得以剃光頭及留鬚打扮在尖東拍攝。（陳順禎攝）

日前吳彥祖現身好友「廿四咪」Brian（李凱賢）的YouTube頻道「Let’s Go Eat with Brian」歎頂級和牛懷石料理。（《Let’s Go Eat with Brian》畫面）

吳彥祖投訴劇組飯盒難食

吳彥祖與Brian在片中品嘗和牛不同部位，去到尾段吳彥祖非常開心能吃到如此美食，並表示好食過劇組飯盒：「我《寒戰》嗰陣返嚟食嗰啲飯盒，好似返咗屋企咁，拍戲係應該有飯盒嘅。但係唔知點解呢個劇組嘅飯盒係特別唔好食，唔係麻麻哋，係難食嘅。唔明點解，可能平囉，或者我哋劇組有個親戚喺呢間餐廳呢，唔知啦，總言之大家都投訴過，冇變過，依家就我要自己帶飯食，I make my own lunch。」

吳彥祖Skinhead髮型現身。（《Let’s Go Eat with Brian》畫面）

吳彥祖投訴劇組飯盒難食。（《Let’s Go Eat with Brian》畫面）

頂唔順劇組宵夜晚晚食快餐

吳彥祖透露拍攝兩個月以來，劇組飯盒選擇只得10個菜式輪住食。至於宵夜方面，晚晚都食快餐：「我十幾年冇試過McDonald's，連續兩晚食咗呢個宵夜，因為冇計啊嘛，跟住我就焗住要自己帶埋自己嘅宵夜。」雖然吳彥祖在節目中並沒有開電影名，但現時正在香港拍攝的電影就是《九龍城寨之終章》。

吳彥祖頂唔順劇組宵夜晚晚食快餐。（《Let’s Go Eat with Brian》畫面）

吳彥祖最終連宵夜都要自己帶飯。（《Let’s Go Eat with Brian》畫面）