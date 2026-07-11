功夫女足｜搶先睇翻炒舊作笑料　周星馳以兩大角色驚喜「現身」

全球期待的周星馳自編自導新作《功夫女足》（Kung Fu Soccer），本周一公布7月11日全國上畫，7月10日才正式推出首預告，然後電影在近乎零宣傳下上畫，看似來去匆匆，不過都無阻觀眾對星爺的渴求，在內地上畫第一日，截止晚上7點，票房已經錄得2億人民幣，非常厲害。而《香港01》記者亦第一時間北上欣賞這部萬眾期待之作，竟發現疑似有星爺身影亮相！



超級保密，收收埋埋製作的《功夫女足》，話上就上，結果都冇減吸引力，首日票房大破２億。（《功夫女足》海報）

《功夫女足》在內地上映，未見有大型宣傳，戲院亦只有標準的廣告宣傳板。（許育民 攝）

功夫女足｜首預告開畫前1日先公開 大曬《足球小將》式絕技

「娥眉隊」強隊姿態登場

《功夫女足》的保密功夫做到足，直至公布上映日才正式披露故事大綱，上映前一日才有正式預告。所以坊間所知的少之有少，事實上，故事是講由劉嘉玲飾演的師太，帶領著一支女子足球隊「娥眉隊」，將傳統武術與足球運動完美結合，當中成員包括有張小斐、迪麗熱巴、蔡思貝、艾米、雪野等，雖然起初不被看好，但實力之強令人刮目相看，不過在最得意之際，隊友之間欠默契便成了球隊最大隱憂，最終要找張藝興飾演的師叔拯救球隊。

《功夫女足》在內地上映未夠一日，票房已大收2億，「貓眼」更預測最終會收14億人民幣。（網頁截圖）

有別於《少林足球》，今次這隊「娥眉隊」不用四處尋找師姊師妹，而且一出場已經實力超班，根本冇預過會輸，偏偏強中自有強中手，今次面對的不單是一支魔鬼隊，而是來自世界各地的勁旅，包括韓國「梨花隊」、印度「恆河隊」、疑似是美國的「珊瑚隊」，仲有實力最強，由佐藤健帶領，來自日本的「大河隊」。

梨花隊會使出「美瞳大法」製造幻覺。（《功夫女足》預告截圖）

珊瑚隊就以6人叠羅漢方式，使出一招「巨人射門」。（《功夫女足》預告截圖）

***以下內容含劇透，請斟酌閱讀***

由周星馳親導的《功夫女足》，向來努力求新的星爺，今次都難免有炒冷飯場面出現。首先，全片大部分配樂都是舊作《少林足球》、《功夫》、《西遊‧降魔篇》。而笑料上，亦有不斷向自己作品致敬位，例如故事講到張小斐飾演的雙雙為練功及足球，從來未拍過拖，於是做的師妹迪麗熱巴，就找來一大眾「型男」畀師姊享用，情況就如《大內密探零零發》的後宮佳麗三千，奇形怪相應有盡有。

《功夫女足》其中一幕，令人聯想到《大內密探零零發》的後宮佳麗三千。（影片截圖）

尹天仇教踢球

另外，有「娥眉隊」隊員為要加強演技訓練，以便在搏罰球，害對方拎紅牌下，成功呃到飾演球證的張繼聰，於是大家就向一位手執《演員的自我修養》，身穿鮮艷出彩的藍色鏡面西裝高人請教，而這位朋友未有見樣，但就以一句︰「痛嚟講呢，應該係由外到內，再到返外。」好明顯呢位就係《喜劇之王》的尹天仇，不過呢位演員係咪由星爺演？因為冇見樣就不得而知，只知把國語聲都非星爺所配。

一位手執《演員的自我修養》，身穿鮮艷出彩的藍色鏡面西裝高人，向「娥眉隊」請教演技。（《喜劇之王》影片截圖）

下集少林隊大戰娥眉隊？

今次《功夫女足》有片尾彩蛋，當「娥眉隊」踢出漂亮一仗後，鏡頭一個Wide Shot，影住兩位身穿少林隊球衣的仁兄背面，一位是剷個Skin Head，身形肥胖的朋友，先說娥眉隊踢得幾好，便問︰「師兄，你怎麼看？」另一方，一位腳上穿著破爛不堪，但以兔仔公仔修補過舊波鞋的男子，便立即回應︰「我看可以踢一場！」兩位明顯正是少林隊的五師兄同六師弟。而兩位都是一個大背面，同樣不肯定是否由周星馳及林子聰本人來演，而國語對白同樣非二人原聲。