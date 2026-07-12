功夫女足｜眾港星參演蔡思貝率先彈出　扮盲人骨妹最後發關鍵作用

全球期待的周星馳自編自導新作《功夫女足》（Kung Fu Soccer），於昨日（11/7）正式開畫，電影在近乎零宣傳下，無阻觀眾對星爺的渴求，內地上畫第一日，票房已經錄得2億人民幣，非常厲害。而《香港01》記者亦第一時間北上欣賞這部萬眾期待之作，今次星爺邀請多位港星演出，包括影后劉嘉玲、張繼聰，仲有蔡思貝，而今次在戲中就以蔡的演出最搶鏡，相信會首先彈出。



超級保密，收收埋埋製作的《功夫女足》，話上就上，結果都冇減吸引力，首日票房大破２億。（《功夫女足》海報）

功夫女足｜搶先睇翻炒舊作笑料 周星馳以兩大角色驚喜「現身」

《功夫女足》講述由劉嘉玲飾演的師太，帶領著一支女子足球隊「娥眉隊」，將傳統武術與足球運動完美結合，當中成員包括有張小斐、迪麗熱巴、蔡思貝、艾米、雪野等，雖然起初不被看好，但實力之強令人刮目相看，不過在最得意之際，隊友之間欠默契便成了球隊最大隱憂，最終要找張藝興飾演的師叔拯救球隊。

戲中主角是張小斐，是「娥眉隊」的隊長。（《功夫女足》預告截圖）

電影中，有一班港人熟悉的演員參與，包括劉嘉玲、張繼聰，蔡思貝，鄧月平、歐陽靖、歐陽萬成等，其中歐陽靖飾演開幕禮司儀，一開場便介紹各隊入場，未有太大發揮。歐陽萬成（Jimmy O. Yang）是球場職員，有一場戲以廣東話演出。鄧月平是其中一隊的隊員，都未算有好大發揮。

歐陽萬成Jimmy O. Yang早前來港，成功跟周潤發集郵，更表示好想跟星爺合照，但原來二人已經合作了。（IG@jimmyoyang）

***以下內容含劇透，請斟酌閱讀***

張繼聰是球證，起初以為會偏幫靚女隊伍，後來又正直起來作出忠直裁決。影后劉嘉玲是娥眉隊的領隊叫師太，戲份最多，但多是遙距教授，跟另外三位雀友最多戲份，包括張琪（《新喜劇之王》女主角爸爸）、楊能（《少林足球》豬肉佬）及張美娥（《西遊·降魔篇》中空虛公子的女僕），而嘉玲姐亦是電影中的廣東話對白擔當，全片講最多廣東話對白。

影后劉嘉玲是娥眉隊的領隊叫師太，戲份最多，但多是遙距教授。（《功夫女足》預告截圖）

張繼聰是球證，起初以為會偏幫靚女隊伍，後來又正直起來作出忠直裁決。（《功夫女足》預告截圖）

要數最搶鏡，算是蔡思貝。她在戲中叫孖八，起初以為是一位盲人骨妹，劇情發展下去，不單成為隊中軍醫，而且性格火爆，往往在未「睇」清楚下，誤傷無辜人士，笑料百出。而當隊中守門員受重傷要離場後，她就擔任起守龍一職！無錯，係守龍，盲人守龍。但又正正是盲，正好用來對付敵方的花招，並為球隊勝敗定下關鍵作用。最近有傳蔡思貝離開TVB後，成為曾志偉及星爺搶人才對象，觀乎她在《功夫女足》的戲份，都似乎深得星爺愛戴。

蔡思貝在戲中飾演孖八，是位盲人骨妹，但同時又是隊中軍醫。（《功夫女足》劇照）

蔡思貝2020年憑《踩過界II》飾演「趙正妹」一角，登上視后之位。（IG@sisleychoi）