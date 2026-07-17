功夫女足｜製作特輯曝光多個經典笑料　林子聰︰不算致敬，是昇華

周星馳自編自導電影《功夫女足》，全國上畫第6日，票房已接近9億人民幣，氣勢有增無減。而電影日前更推出一條製作特輯，名為「童年老朋友」情懷特輯，一來就播出《食神》、《喜劇之王》、《長江7號》等片段，然後再重重細訴今次在《功夫女足》，怎樣看到的星爺足跡，而據聯合導演林子聰形容︰「這些不算致敬了，是昇華了。」

摺凳攻擊

摺凳絕對是星爺電影中最常見的「武器」，《食神》、《喜劇之王》都出現過，今次在《功夫女足》再出現。（《功夫女足》製作特輯截圖）

負責摺凳攻擊的，有戲中盲人角色「孖八」蔡思貝。（《功夫女足》製作特輯截圖）

新「玉面雙飛龍」

「鈺面雙飛瓏」，明顯就是《少林足球》張栢芝與莫文蔚的組合「玉面雙飛龍」。（《功夫女足》製作特輯截圖）

張栢芝與莫文蔚飾演的「玉面雙飛龍」。（《少林足球》影片截圖）

輕功上水飄變天外飛仙

六師弟絕技輕功水上飄？（《功夫女足》製作特輯截圖）

六師弟認證，今次呢招「輕功水上飄」高級好多。（《功夫女足》製作特輯截圖）

一句「青出於藍」，似將「輕功水上飄」絕技承傳了。（《功夫女足》製作特輯截圖）

兩代「天外飛仙」。（《功夫女足》製作特輯截圖）

Avantgardey跳《少林足球》舞步

日本跳舞組合Avantgardey，跳出《少林足球》在甜在心饅頭店的經典舞步，呢個Moment要爆。（《功夫女足》製作特輯截圖）

林子聰︰「這些不算致敬了，是昇華了」

在這條製作特輯中，我們會見到不少星爺的經典笑料，例如用摺凳開拖、「玉面雙飛龍」、輕功水上飄、天外飛仙、一本《演員的自我修養》、還有日本跳舞女團Avantgardey跳出《少林足球》的舞步，一幕幕都是經典回憶。觀眾看來是重複？還是致敬？但身為《功夫女足》聯合導演之一的林子聰，就覺得兩樣都不是，他在製作特輯上表示，同一個笑料，以現代的手法去拍一次，會得到不少新東西，是一次重新的展示。並覺得︰「這些不算致敬了，是昇華。」

在《功夫女足》有不少似曾相識的場面，聯合導演林子聰形容︰「這些不算致敬了，是昇華。」（《功夫女足》製作特輯截圖）

林子聰解說同一個笑料，以現代的手法去拍一次，會得到不少新東西，是一次重新的展示。（《功夫女足》製作特輯截圖）

如戲中迪麗熱巴會在球場施展他在《少林足球》中的絕技「輕功水上飄」，但因為高度更高，出來的氣勢更勁，於是這招易名為「天外飛仙」，去到《大內密探零零發》的神功級別。而工作人員問到林子聰點睇呢位後輩使出的絕招，他說︰「完全不同，這次高級很多。」更以四字向對方給予肯定︰「青出於藍！」

大家睇熟《演員的自我修養》未，今次又出現喇！（《功夫女足》製作特輯截圖）