奧德賽｜iSQUARE戲院冒煙疏散　字幕爆笑配合︰把這些乞丐趕出去

電影《奧德賽》（The Odyssey），由奧斯卡最佳導演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）執導，於昨日（16日）隆重上映。不少影迷第一時間入場欣賞，而昨晚有在iSQUARE英皇戲院欣賞《奧德賽》的觀眾，就在放映到最後近半小時，戲院突然冒煙，商場更響起火警鐘，通知所有觀衆必須緊急疏散，而最爆笑是電影字幕全力配合，剛好定格在「來人把這些乞丐都趕出去！」畫面相映成趣。

電影《奧德賽》（The Odyssey），由奧斯卡最佳導演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）執導，是今年話題之作。（《奧德賽》劇照）

在疏散觀眾一刻，大銀幕正顯示字幕︰「來人把這班乞丐趕出去！」跟現場環境相映成趣。（影片截圖）

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事發在尖沙咀iSQUARE商場7樓的英皇戲院，當時戲院正播放《奧德賽》IMAX場次，臨完場前近半小時，去到劇情的高潮位，據消息指戲院天花冷氣突然發生短路故障，並冒起白煙來，商場立即響起火警鐘，要在場約20名觀眾緊急疏散。

從影片可見，觀眾急急疏散，秩序大致良好。（影片截圖）

從影片可見，觀眾急急疏散，秩序大致良好。（影片截圖）

從觀眾上載到Threads的影片可見，疏散時瀰漫住一陣煙霧，觀眾秩序大致良好，而消防員亦派出5車到場處理，無人受傷，總算有驚無險。不過事件另一話題是在疏散一刻，戲院停止播放電影，而畫面正正定格在羅拔柏迪臣飾演的安提諾俄斯，要將留在皇宮內的乞丐趕出去，字幕便剛好顯示︰「來人把這些乞丐都趕出去！」電影就似全力配合疏散安排，並由羅拔柏迪臣親自作出呼籲。