奧德賽｜英皇戲院安排補償受影響觀眾 Do姐為同片宣傳都遇走火警
撰文：許育民
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電影《奧德賽》（The Odyssey），由奧斯卡最佳導演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）執導，於昨日（16日）隆重上映。而昨晚在iSQUARE英皇戲院欣賞《奧德賽》21:50 IMAX場次的觀眾，在放映期間遇著戲院突然冒煙，商場更響起火警鐘，所有觀衆必須緊急疏散。就受影響的觀眾，今日（17日）戲院在官方社交平台交代補償安排。
奧德賽｜iSQUARE戲院冒煙疏散 字幕爆笑配合︰把這些乞丐趕出去
英皇戲院在通告中表示︰「突如其來的變動影響了您的觀影體驗，我們深表遺憾。」而為感謝各位影迷在電影首映當天，蒞臨IMAX影院支持，提供補償安排︰「 我們將提供 IMAX 及 2D 電影禮券各一張，方便您另選時間繼續欣賞電影。您可憑電子戲票或購票記錄，於2026年8月2日或之前親臨尖沙咀 iSQUARE 戲院票房領取。」
事有湊巧，早前鄭裕玲（Do姐）獲安排到英國，親自訪問萬眾期待的史詩式鉅作《奧德賽》的導演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）及一眾演員包括麥迪文（Matt Damon）等，而Do姐此行更發生了一段小插曲，事源她下塌的酒店，某一半夜中突然遇上火警鐘響起，需緊急疏散，Do姐坦言這是首次在外地經歷走火警，幸好最終虛驚一場。