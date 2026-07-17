功夫女足｜戲院出手寫飛疑被偷票房　周星馳激罕6連發限動回應

周星馳自編自導電影《功夫女足》，自上周六（11/7）全國上畫後，來到今日（17/7）剛好一星期，票房將衝破10億人民幣大關，可喜可賀。不過在這高興日子，星爺的官方IG突連發6個限時動態，內容不是慶祝電影大收，而是分享一些觀眾看《功夫女足》時，只收到手寫飛，甚至11位門飛都是一張手寫飛包辦，而非正常的打印戲票。有傳《功夫女足》是被偷票房，而星爺轉發該6個貼文時，都附上「？？？」以示大惑不解。

星爺在宣傳《功夫女足》時亦多次感謝大家長久以來的支持與厚愛。（微博圖片）

《功夫女足》7.11內地上映，來到今日（17/7）剛好一星期，票房將衝破10億人民幣大關。（微博）

電影《功夫女足》自上映以來，氣勢有增無減，有望挑戰過去星爺執導作的票房紀錄。不過自昨晚起，星爺的官方IG就有異樣，突連發6個限時動態，內容都是分享觀眾手執一張《功夫女足》的手寫票，有人寫上「是不是被偷票了11個人」、「看個功夫女足，就然是手寫票？」而星爺的轉發都一律附上三個「？」，表明自己感疑惑。

《功夫女足》邀請劉嘉玲特別演出。（《功夫女足》預告截圖）

電影《功夫女足》長沙路演。（Weibo@電影功夫女足）

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所謂的「偷票房」，即是將某電影的票房數字轉移到另一部電影處造勢。例如觀眾購買 A 電影（多數是熱門電影）的門票，但電影院系統列印出來的票根卻是 B 電影（冷門片或電影院自營片）。這會導致 A 電影的票房收入被強行計落 B 電影上，以拉高該影片的數據。

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問題來了，咁今次要被「祝福」的又是哪一部電影？根據網上的相片可見，今次戲院做法非常聰明，未有將「受惠電影」的戲票打印出來再寫上《功夫女足》，而是索性用一張全新白票手寫上去。不過都總有漏網之魚，在星爺分享的其中一個截圖可見，一張原定是動畫電影《八仙！》的戲票，被職員用筆塗走，寫上《功夫女足》。

在星爺分享的其中一個截圖可見，一張原定是動畫電影《八仙！》的戲票，被職員用筆塗走，寫上《功夫女足》。（周星馳IＧ限時動態截圖）

截止7月17日下午2點44分，《功夫女足》的票房已接近10億人民幣，而作點映播放的《八仙！》則有7,200萬人民幣。（網頁截圖）

《八仙！》是一部中國神話題材喜劇動畫電影，以中國民間「八仙過海」傳說為藍本，將敘事重心置於八位神仙的凡人階段，由牟正洋自編自導，定檔於2026年7月18日在中國大陸上映，7月14日起作點映（優先場），至今票房約有7,200萬人民幣。