九龍城寨之終章｜實景被公開　電影公司發聲：俾少少空間台前幕後

由鄭保瑞執導的《九龍城寨之圍城》自去年上映以來，在全球掀起了一股港產片熱潮，而早前更宣布開拍前傳《九龍城寨之龍頭》及續集《九龍城寨之終章》。近月《九龍城寨之終章》正如火如荼的拍攝中，劇組早在5月時已經尖東取景，當時吸引到不少途人到場打卡。近日更移師到油麻地廟街開工，亦吸引到不少途人停低打卡，另一邊廂，有網民發現劇組在元朗搭建了一個非常真實的「城寨」實景。

有網民分享了城寨景。(thread圖片)

電影公司在社交平台發聲：

不少網民對美術組精湛的技藝讚不絕口，有人甚至表示要前去這個場景朝聖打卡，不過就引起了電影公司的關注。昨日（19日）電影公司在社交平台發文呼籲大家保持克制：「俾個靜靜嘅空間我哋，等《九龍城寨之終章》可以順利誕生！各位親愛嘅寨民同朋友，先大聲同大家講句：多謝晒一直以來對《城寨》嘅熱愛同支持！最近，我哋發現網上流傳緊片場嘅具體地址，結果好多朋友仔嚟咗探班、打卡，雖然知道大家係出於熱情，但其實咁樣我哋會比較難控制人流同拍攝進度……」

電影公司在社交平台發文呼籲大家保持克制。(thread圖片)

電影公司全文如下：

📣 俾個靜靜嘅空間我哋，等《九龍城寨之終章》可以順利誕生！



各位親愛嘅寨民同朋友，先大聲同大家講句：多謝晒一直以來對《城寨》嘅熱愛同支持！❤️



最近，我哋發現網上流傳緊片場嘅具體地址，結果好多朋友仔嚟咗探班、打卡，雖然知道大家係出於熱情，但其實咁樣我哋會比較難控制人流同拍攝進度……🙈



為咗大家嘅安全同埋等劇組可以專心工作，有幾件心底話想同大家分享一下：



保持神秘感 🤫：拍攝現場係保密地方，請原諒我哋暫時「謝絕探班、影相或錄影」。俾少少空間台前幕後，大家先可以全神貫注工作！



安全第一 ⚠️：片場入面有好多大型燈光、重型器材同佈滿電線，真係唔係講笑。非工作人員入到去，一個唔小心整親自己或者撞到器材就唔好啦，安全最緊要！



保安叔叔會加強巡邏 👮‍♂️：最近試過有朋友仔闖入片場，雖然最後大家都肯聽勸告離開，但搭建進度已經被拖慢。所以，保安人員之後會嚴格檢查出入，大家唔好令保安叔叔難做啊～



我哋知大家都好心急、好期待想見到《終章》，但對演員同幕後團隊嚟講，一個安靜、專注嘅創作環境真係好重要㗎。



支持我哋，請多忍耐一陣，等到《終章》正式上映嘅時候，大家就可以完完整整睇晒成個場景啦！



再次向大家鞠躬，多謝晒大家嘅理解、配合、同滿滿嘅體諒！包容萬歲！💪✨

