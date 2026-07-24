奧德賽｜停播意外漫延到台灣　冇冷氣、現藍光、定格字幕一樣應景

由奧斯卡最佳導演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）執導，史詩式新片《奧德賽》（The Odyssey），在香港上映時，於開畫日（16日）及（19日），先後都在iSQUARE英皇戲院播放時發生故障，令不少影迷感到掃興。不過事件非香港專利，昨晚（23日）在台灣美麗華戲院發生同樣問題，事發時間更早，在放播約45分鐘，在大戰獨眼巨人時死機，而今次停播畫面的字幕，亦相當應景。



麥迪文（Matt Damon）在電影《奧德賽》（The Odyssey）擔任男主角。（網絡圖片）

在疏散觀眾一刻，大銀幕正顯示字幕︰「來人把這班乞丐趕出去！」跟現場環境相映成趣。（影片截圖）

奧德賽｜iSQUARE戲院再遇機件故障 觀眾批安排混亂贈券貨不對版

畫面定格在「應該跟牠講道理嗎？」

事發在台北市大直美麗華影城，據觀眾在Threads指出，於昨晚7時30分IMAX場次放映的《奧德賽》，播放約45分鐘後，因機電系統異畫面突然中斷，起初是出現一道藍光，隨後畫面便定格在一幕，最後更變成黑屏，而戲院的空調亦同步停止運作，最終場次宣布取消。至於香港場在家格畫面出現名句︰「來人把這些乞丐趕出去」，台灣也不弱，來了一句︰「應該跟牠講道理嗎？」似要為觀眾跟戲院職員相討補償揭開序幕，非常應景。

台灣戲院也出現放映《奧德賽》時，死機意外，而停播畫面也出現字幕︰「應該跟牠講道理嗎？」相當應景。（Threads用戶davihuan.tw圖片）

昨晚在台灣美麗華戲院放映的《奧德賽》，播放約45分鐘後，因機電系統異畫面突然中斷，起初是出現一道藍光。（TVBS影片截圖）

有觀眾指該場次其實一直都沒有冷氣，現場熱得像烤爐，還笑稱跟戲中士兵走進山洞大戰獨眼巨人一幕，效果一樣。最後，美麗華戲院向已離場的觀眾作全額退票，另提供「買一賠二」的補償，至於願意留低等待維修的，亦可憑一張電影門票兌換兩張電影票，但後來因為證實機械無法重新啟動，令補償方案有點混亂。

3年前同一日同一影城，曾因台電變電箱保險絲熔斷波及，導致上午9時至12時10分多個場次無法正常放映，而那一日又正是上映導演路蘭的上一部作品《奧本海默》（Oppenheimer）。（《奧本海默》電影劇照）

3年前同一日播路蘭電影同樣遇阻滯

不過事件報道後，有網民發現原來3年前的同一日，該影城也曾因台電變電箱保險絲熔斷波及，導致上午9時至12時10分多個場次無法正常放映，而那一日又正是上映導演路蘭的上一部作品《奧本海默》（Oppenheimer），難怪有網民留言驚呼︰「7/23是不宜放諾蘭（路蘭）的電影嗎？」