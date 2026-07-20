奧德賽｜iSQUARE戲院再遇機件故障　觀眾批安排混亂贈券貨不對版

由奧斯卡最佳導演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）執導的史詩式新片《奧德賽》（The Odyssey）於日前（16日）隆重上映，不少影迷第一時間入場欣賞。不過繼過去周四（16日）iSQUARE英皇戲院播放《奧德賽》最後近半小時，戲院天花冷氣突然發生短路故障冒起白煙，商場響起火警鐘，在場20名觀眾必須緊急疏散後，昨晚（19日）再度因機件故障而暫停播放，令部分觀眾不滿戲院安排。

奧德賽｜iSQUARE戲院冒煙疏散 字幕爆笑配合︰把這些乞丐趕出去

電影《奧德賽》（The Odyssey），由奧斯卡最佳導演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）執導，是今年話題之作。（《奧德賽》劇照）

過去周四（16日）iSQUARE英皇戲院播放《奧德賽》最後近半小時，戲院天花冷氣突然發生短路故障冒起白煙，商場響起火警鐘，在場20名觀眾必須緊急疏散。（影片截圖）

iSQUARE戲院播放《奧德賽》再遇幾件故障

昨晚（19日）有多位網民在社交平台分享在iSQUARE戲院觀看《奧德賽》直至最後20分鐘高潮時，突然因機件故障而暫停播放。有網民分享當時的情況，並透露戲院安排非常混亂：「尖沙咀iSquare英皇九點IMAX場 睇咗兩個半鐘Odysseus就嚟要屌打班suitors無啦啦停機 等咗八個字中間安排好混亂 安排完全聽唔到 又話叫緊經理嚟派戲飛認領券 有啲人走又唔開電梯塞住咗門口想走都走唔到 終於逼到佢門口無啦啦reboot返部返IMAX個開頭 有個觀眾大嗌『to the ship!!!』 😂😂 成班人即刻衝返上位度睇埋20分鐘結局 睇完又要排隊攞券 Delay成個鐘先走得 原本諗住搭尾班車最後尾call Uber返返屋企 I just wanna go home TT」。

昨晚（19日）有多位網民在社交平台分享在iSQUARE戲院觀看《奧德賽》直至最後20分鐘高潮時，突然因機件故障而暫停播放。（threads/@hheitingg）

觀眾排隊離場。（threads/@hheitingg）

觀眾排隊取戲票認領券。（threads/@hheitingg）

有另一受到影響的觀眾補充，戲院經理原本正在派發贈券，期間電影突然能繼續播放：「原本派緊贈券 排排吓就播返 去到‘Get these beggars out’ 嗰part 大家都笑+拍手歡呼😂🙏🏻」。雖然有得睇結局，網民透露最後戲院都有向觀眾送IMAX贈券。

奧德賽｜IMAX攝影機重136KG動用6位壯男搬運 每3分鐘就要換菲林

有另一受到影響的觀眾補充，戲院經理原本正在派發贈券，期間電影突然能繼續播放。（threads/@c_matt.9320）

觀眾批贈券貨不對版？

雖然有部分人看到《奧德賽》的結局，但在安排混亂的情況下，有觀眾仍未能欣賞到結局。有觀眾事後在社交平台發文表示，上周四（16日）戲院冒煙疏散後，iSQUARE戲院在Facebook專頁發文表示向受影響觀眾派發「每人1張IMAX1張2D」，但自己收到的卻是兩張2D戲票，並不滿寫道：「Well isquare imax 繼走火警之後，今晚9pm場奧德賽差10幾分鐘完場，點知機件故障叫你走。佢話一人賠兩張券喎，睇返01報道同英皇之前個post係每人1張IMAX1張2D喎，屌返屋企睇真啲我兩條友4張券都2D嚟嘅喂？當時喺資訊不透明嘅情況下接過贈券，並不代表接受此等不公平嘅縮水賠償，唔該賠返啱」。

iSQUARE戲院事後在Facebook專頁發文，透露針對受影響場次的補償安排。戲院將提供 IMAX 及 2D 電影禮券各一張，方便觀眾另選時間繼續欣賞電影，可憑電子戲票或購票記錄，於2026年8月2日或之前親臨尖沙咀 iSQUARE 戲院票房領取。（Facebook/@Emperor Cinemas 英皇戲院）