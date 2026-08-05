歐錦棠疑回應陳凱琳事件　認同對細路要良善︰但他們不是猴子

早前港姐冠軍陳凱琳（Grace），帶同三名兒子前往金鐘太古廣場戲院觀賞電影《蜘蛛俠︰英雄重生》，因不斷大聲交談、嬉笑及尖叫「嘈足全程」，而被同場觀眾在網上公審。事後更爆出散場時，有人疑因不滿觀影時受擾，竟以cream直接淋向陳凱琳兒子頭部，陳亦表示已報警處理，並呼籲︰「希望大家可以對小朋友善良少少」事件引發全城關注。而日前，藝人歐錦棠就疑似隔空回應，在社交平台寫上︰「我贊同要對細路良善，但他們也不是猴子，所以應該嚴加管教。」

陳凱琳被同場觀眾在網上公審。事後更爆出有人疑以cream直接淋向陳凱琳兒子頭部，陳亦表示已報警處理。（資料圖片）

兒子頭部疑遭倒忌廉，陳凱琳即時向職員求助。（IG截圖）

歐錦棠︰他們也不是猴子，所以應該嚴加管教

事源上星期，陳凱琳帶同三名兒子前往金鐘太古廣場戲院觀賞電影《蜘蛛俠︰英雄重生》，由於小朋友發出的聲浪騷擾到在場觀眾，事後被同場觀眾在社交平台發文痛批。就戲院禮儀，近日在網上引起激烈討論，有人翻出多年來的觀影經驗作分享，而藝人歐錦棠今日（5/8）亦參與討論，更疑似隔空回應陳凱琳事件。

他先以一句網絡常用的戲語︰「他們只是孩子」來表示要對小朋友任何劣行作出包容，隨後又疑似回應陳凱琳呼籲︰「希望大家可以對小朋友善良少少」一話。歐錦棠︰「我贊同要對細路良善，但他們也不是猴子，所以應該嚴加管教。」最後再追加一句︰「遲啲睇戲係咪要考牌？」

歐錦棠疑似回應陳凱琳呼籲︰「希望大家可以對小朋友善良少少」一話。歐錦棠︰「我贊同要對細路良善，但他們也不是猴子，所以應該嚴加管教。」（網頁截圖）

歐錦棠疑似回應陳凱琳呼籲︰「希望大家可以對小朋友善良少少」一話。歐錦棠︰「我贊同要對細路良善，但他們也不是猴子，所以應該嚴加管教。」（資料圖片）

「小朋友不懂公德，大人有責，咁成人呢？」

該帖文發出後，短短4小時已獲近4000個點讚及300多個回應，期間一句回應︰「記住，養細路，唔同清遠農場啲走地雞咁放養，要負責埋教，尤其公共道德知識。」再獲800人點讚。數小時後，他再分享一則個人經歷︰「話說我去睇《火遮眼》，坐前面有兩男一女，由開場已經不停講嘢，我『殊』過佢哋，係靜咗一陣間，但係之後又情不自禁不斷喺度解畫、問問題、同講嘢…… 而且係普通喺室外交談嘅同等聲浪，終於喺佢哋兩個男人再互相『交流』嘅時候，咦？點解兩個人中間多咗一個頭嘅？之唔係你哋後邊嗰位觀眾囉，我語氣平淡但係好堅定嚴肅咁同佢哋講︰『兩位，睇戲請唔好講嘢，唔該。』我有講唔該㗎，當然，佢哋兩個從嗰一刻開始到尾，就再無話可說，可能我語氣太過嚴肅掛？」

歐錦棠亦有斥責沒有公德心的成年人︰「小朋友不懂公德，大人有責，咁成人呢？」（網頁截圖）

最後，歐錦棠亦有斥責沒有公德心的成年人︰「小朋友不懂公德，大人有責，咁成人呢？就要由公眾眾口一辭去制止。普羅大眾對於呢類事情咁積極反應，是冰封三尺，亦是每況愈下，真的受夠了。」

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