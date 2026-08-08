功夫女足｜周星馳一句話激親嘉玲姐　劉嘉玲：咁講破壞我形象

由周星馳自編自導的最新鉅作《功夫女足》在內地狂收逾25億港元票房，將於8月13日在香港正式上映。星爺睽違多年親自出山，今日（8日）率領一眾演員出席多場謝票活動，更於今晚出席首映儀式，陣容星光熠熠，除了聯合導演林子聰及編劇何穎璇外，一眾演員包括劉嘉玲、迪麗熱巴、張繼聰、蔡思貝、雪野、胡予安及張天一全列陣現身，陳國坤帶同兒子、連星爺媽媽都有現身支持。

周星馳今日（8日）率領一眾演員出席首映儀式。（葉志明攝）

周星馳今日（8日）率領一眾演員出席首映儀式。（葉志明攝）

周星馳心情大靚，與劉嘉玲的互動火花十足。周星馳甫現身便跟香港觀眾打招呼：「香港朋友大家好，好耐冇同大家見面。」劉嘉玲表示知道電影在內地票房滿堂紅，但自己未看過，期待在香港入戲院觀看。

周星馳與劉嘉玲互動火花十足。（葉志明攝）

周星馳與劉嘉玲互動火花十足。（葉志明攝）

周星馳大讚劉嘉玲：相貌係新人一樣

提到電影中與許多新舊演員合作，周星馳讚嘉玲「相貌同新人一樣，但資歷就…真係...犀利嘞。」周星馳指戲中每一位都是出色演員，身為導演「跟本冇嘢做」，尤其是嘉玲更十分清楚他的心意：「嘉玲姐真係，我每次拍嘅時候，我話『嘉玲姐呢場戲呢就....』佢就話『得嘞，唔使講』。」嘉玲立時反駁，用手指say no：「我冇講過呀！你咁講破壞我形象。我喺現場係好聽導演講嘢，雖然你係我朋友，但係片場你係導演嘅身份，我係好尊重，我哋好專業，唔會亂揸主意，好衰架佢。」周星馳笑笑說：「但我覺得你冇當我係導演喎。」引得全場大笑。

現場好歡樂！（葉志明攝）

現場好歡樂！（葉志明攝）

周星馳認真說：「我同嘉玲姐真係冇分彼此，佢從來唔當我係導演，我又唔當佢係演員。」嘉玲追問：「咁你當我咩？」周星馳說：「我當你係嘉玲姐。」嘉玲則說：「你真係好嘞，星仔。」周星馳指二人默契十足，合作得非常愉快。

默契十足！（葉志明攝）

默契十足！（葉志明攝）

周星馳媽媽都有現身撐場。（葉志明攝）