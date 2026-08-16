九龍城寨之終章｜張文傑證劇組飯難食　配搭難以想像：係好奇怪

由鄭保瑞執導的《九龍城寨之圍城》自2024年上映以來，在全球掀起了一股港產片熱潮，而早前更宣布開拍前傳《九龍城寨之龍頭》及續集《九龍城寨之終章》。《九龍城寨之終章》已完成拍攝工作，劇組於5月在尖東取景，7月更在元朗搭建城寨實景拍攝。早前吳彥祖現身好友「廿四味」Brian（李凱賢）的YouTube頻道歎頂級和牛懷石料理時，呻拍戲劇組飯盒相當難食惹來熱議。而同樣主演《城寨》的張文傑昨晚擔任Brian YouTube頻道嘉賓時，表示有聽聞飯盒難食，更指配搭奇怪。

吳彥祖投訴飯盒難食疑指《九龍城寨之終章》 頂唔順帶飯：可能平

吳彥祖投訴劇組飯盒難食。（《Let’s Go Eat with Brian》畫面）

吳彥祖最終連宵夜都要自己帶飯。（《Let’s Go Eat with Brian》畫面）

張文傑聽聞《九龍城寨之終章》飯盒難食

張文傑現身好友Brian（李凱賢）的YouTube頻道「Let’s Go Eat with Brian」歎宮廷印度菜，節目Brian問到張文傑：「《九龍城寨》嘅飯盒係咪真係咁X差？」張文傑聞言即笑言：「我聽聞係嘅，雖然我都喺個劇組入面，我每一餐就係食健康餐，通常都係兩盒，如果有時真係太悶呢，我會求其叫一個有汁嘅，啲雞胸點少少汁，啲菜點少少汁咁去食。咁但係係奇怪嘅，即係我哋個劇組個Menu係，我未見過呢個世界有咩種類嘅餐係會有呢啲配搭嘅。佢有啲配搭直情係，我已經唔記得咗，但係好奇怪嘅，可能魚片牛肉炒河粉，即係你會覺得咩嚟㗎？」不過張文傑就因為要修身而沒有親自品嘗過這些飯盒的味道。

張文傑現身好友Brian（李凱賢）的YouTube頻道「Let’s Go Eat with Brian」歎宮廷印度菜。（《Let’s Go Eat with Brian》畫面）

張文傑聽到Brian問到《九龍城寨之終章》飯盒是否好難食時爆笑。（《Let’s Go Eat with Brian》畫面）

聽到張文傑的回應，Brian忍不住掩面笑。（《Let’s Go Eat with Brian》畫面）

張文傑指更難食嘅飯盒都食過

不過對於劇組飯盒難食，張文傑則表示因為在片場工作多年，所以更難吃的飯盒都食過：「所以我覺得《城寨》嘅飯盒都OK啊，即係起碼有肉有菜有飯，係正常嘅，我唔理你點煮先，都係一個正常嘅飯盒。我真係食過一啲唔正常嘅飯盒，以前我諗十幾年前喺大陸拍戲，直情係白飯加薯仔絲蘿蔔絲，成碟飯就係白色、黃色加紅色嘅蘿蔔絲。啲肉全部都係啲雞頸，啲骨啊。」不過張文傑自嘲最慘是由細到大食嘢冇乜要求。

張文傑指更難食嘅飯盒都食過。（《Let’s Go Eat with Brian》畫面）

張文傑指《九龍城寨》續集更辛苦

談到續集《九龍城寨之終章》的拍攝，張文傑表示拍攝續集比第一集更辛苦，因為續集劇情講述「城寨四子」之後的事，當中有不少四子分開拍攝的戲份：「今次就真係砌得好緊要，好甘，周身傷。因為太辛苦，一定要有個好好嘅狀態去應付呢套戲。」Brian就認為演員們落足110%的努力，成功率更加大。張文傑認為無論自己或是觀眾都會有一定的期望，所以整個劇組及演員們都出盡力去拍好續集，更透露結尾大戰的戲份非常艱辛，場景連普通站著都有困難。

張文傑指《九龍城寨》續集更辛苦。（《Let’s Go Eat with Brian》畫面）

Brian就認為演員們落足110%的努力，成功率更加大。（《Let’s Go Eat with Brian》畫面）