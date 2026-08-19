《花開錦繡》成暑期黑馬！丁禹兮演私鹽販子趙凌　摔破高富帥濾鏡

丁禹兮、鄧恩熙主演的古裝劇《花開錦繡》本月上線後成暑期黑馬，丁禹兮在劇中飾演私鹽販子趙凌，憑藉一身粗糙的市井野性與極致的反差感，令劇集登上騰訊視頻站內榜單榜首。截至8月12日，第三方數據顯示趙凌這個角色的熱度貢獻值直接飆破96%，呈現斷層式領跑，連14年前完結的原著小說亦受到劇集帶動，重登閱文暢銷榜前列。



丁禹兮、鄧恩熙主演的古裝劇《花開錦繡》成暑期黑馬。（微博@花開錦繡官微）

打破高富帥濾鏡 丁禹兮市井野性破審美疲勞

傳統古裝劇的男主角非富即貴，套上高富帥包裝橫行，觀眾早已看到審美疲勞。丁禹兮在《花開錦繡》中徹底撕掉了這層濾鏡，劇中飾演的趙凌，開局只是一個在泥沼裏打滾的江湖草莽，沒有主角光環，打不過就會逃跑。

丁禹兮在《花開錦繡》中飾演的趙凌，開局只是一個在泥沼裏打滾的江湖草莽，打破傳統古裝劇非富即貴的主角形象。（微博@花開錦繡官微）

內地媒體分析，丁禹兮精準拿捏了《花開錦繡》趙凌身上的「草根」底色與隱忍克制，前期為求生存嘴裏叼草，眼神警惕；後期步入朝堂則展現極強城府。網民盛讚其精準還原文字神髓的「言情小說式演技」。

丁禹兮精準拿捏了《花開錦繡》趙凌身上的「草根」底色與隱忍克制，前期為求生存嘴裏叼草，眼神警惕，獲網民大讚。（微博@花開錦繡官微）

《花開錦繡》男主角趙凌後期步入朝堂則展現極強城府，網民盛讚丁禹兮精準還原文字神髓的「言情小說式演技」。（微博@花開錦繡官微）

角色貢獻值破96%！揭秘趙凌一角擔大旗背後數據

超96%的角色貢獻值意味着劇集絕大部分網絡熱度與話題均由趙凌單獨撐起。

截止8月15日，媒體數據顯示《花開錦繡》趙凌角色貢獻度超96%。（微博@欢网大数据）

據另一篇報道指出，《花開錦繡》趙凌在歡網與艾漫兩大權威角色熱度榜單上穩居榜首。他與鄧恩熙飾演的落難千金傅庭芸組成的假夫妻設定，兩人一路逃亡，在互相利用中產生致命吸引力，這種設定直接轉化為帶動新用戶增長的數據。

《花開錦繡》丁禹兮飾演的私鹽販子趙凌與鄧恩熙飾演的落難千金傅庭芸組成的假夫妻設定直接轉化為帶動新用戶增長的數據。（《花開錦繡》預告）

IP反哺效應猛烈 14年前舊作翻紅

《花開錦繡》原著小說由作家吱吱創作，早在14年前就已完結，劇集爆紅後大批觀眾溯源，根據媒體平台報道，這部老書奇蹟般地重回暢銷榜第二名。

《花開錦繡》原著小說由作家吱吱創作，早在14年前就已完結，劇集爆紅後奇蹟般地重回暢銷榜第二名。（微博@尼安德特兔）

劇集保留了趙凌「像一根草一樣拼命地向上生長」的求生欲，精準擊中現代年輕人的焦慮與共鳴。