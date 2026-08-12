《花開錦繡》被喻古裝公路片　反套路劇情獲激讚：不把觀眾當傻子

【花開錦繡／鄧恩熙／丁禹兮】2026年暑期檔古裝偶像劇終於迎來一部打破常規之作，由鄧恩熙、丁禹兮主演，改編自閱文集團作家吱吱同名小說的《花開錦繡》，自8月9日開播後，憑藉「反套路」的劇情設定及電影級畫面製作，迅速引發熱議。劇集融合了「古裝公路片」與「權謀復仇」的元素，讓不少對傳統古裝偶像劇感到疲勞的觀眾眼前一亮，大讚此劇「不把觀眾當傻子」。



2026年暑期檔古偶劇終於迎來一部打破常規的破局之作《花開錦繡》，憑藉「反套路」的劇情設定及精良製作，迅速在互聯網上引發熱議。（微博@丁禹兮）

《花開錦繡》憑藉「反套路」的劇情設定及電影級畫面製作，迅速引發熱議。（微博@花開錦繡官微）

「反套路」英雄救美：女主角「催吐自救」震撼網民

《花開錦繡》講述華陰傅氏名門千金傅庭芸（鄧恩熙飾）遭人陷害淪為家族棄子後，與幫會草莽趙凌（丁禹兮飾）相遇，兩人假扮夫妻踏上逃亡與抗爭之路。與以往「高富帥拯救天真純情女」的劇本不同，該劇開篇即展現了極強的「反套路」色彩。

《花開錦繡》講述名門千金傅庭芸（鄧恩熙飾）遭家族拋棄，與草莽趙凌（丁禹兮飾）相遇，二人假扮夫妻展開逃亡抗爭。（微博@花開錦繡官微）

《花開錦繡》講述名門千金傅庭芸（鄧恩熙飾）遭家族拋棄，與草莽趙凌（丁禹兮飾）相遇，二人假扮夫妻展開逃亡抗爭。（微博@花開錦繡官微）

《花開錦繡》講述名門千金傅庭芸（鄧恩熙飾）遭家族拋棄，與草莽趙凌（丁禹兮飾）相遇，二人假扮夫妻展開逃亡抗爭。（《花開錦繡》預告）

女主角在面臨絕境時，並未等待男主角從天而降，而是上演「吃餿水催吐自救」的驚人橋段。男主角更是打破常規，遇到女主角時不是變身英雄憐香惜玉，而是拋出一句無情的：「你只能靠你自己。」將殘酷的生存法則直接擺在檯面上。對於這種不落俗套的劇情，網民給予了高度評價，大讚劇本「不把觀眾當傻子」，並感慨內地娛樂圈「受夠了氾濫的電腦特效與綠幕，終於等到好作品」。