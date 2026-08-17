田啟文捧入行47年首個男配獎興奮打卡　曾因長相被阻入行反成動力

「田雞」田啟文憑《雙囍》中余香凝父親一角，上月於《第28屆台北電影節》勇奪最佳男配角，是他從影47年生涯以來首個演員獎項，而時隔個多月，他終於把這個獎正式帶回家，指刻上自己名字的獎座終於送到了！田雞興奮發文：「今天終於收到刻有自己名字的獎座了😊物重意義大😉天道酬勤、年輕人要對自己有信心、我有信心應該是年輕人🤭加油」

「田雞」田啟文於電影《雙囍》中飾演余香凝父親。（電影海報）

田啟文這個角色既有搞笑又有深情。（劇照）

田啟文於《第28屆台北電影節》勇奪最佳男配角，是他從影47年生涯以來首個演員獎項。（台北電影節）

揭昔日入行秘辛 父母嫌長相阻入娛樂圈反成動力

田啟文獲獎時表現興奮，上台領獎時表示：「這個環境我曾經很多年之前想過，但是放下很久……四十七年的從影生涯，我要謝謝的人很多。還是不要看稿了。」於是他就感謝了老婆、家人、評審還有楊貴媚，當然也有找他演《雙囍》的監製和導演，尤其是導演對他改劇本包容度很高。最後他又提到父母力阻自己入行，反而成為了動力：「他們說這個娛樂圈不適合我，讓我要看看自己什麼長相。所以我今天拿這個獎，我父母可以安慰了，他們反對是增加了我反叛的衝動，我必須要不聽他們我才有今天。我不是鼓勵大家不聽父母，只是我的父母是一個反面教材。然後我還要謝謝我的髮型師。謝謝大家、謝謝大會！我會繼續努力！支持我的人我會繼續努力。如果反對我的人我會讓你們知道我是錯的！謝謝大家！」

時隔個多月，田雞終於把這個獎正式帶回家，指刻上自己名字的獎座終於送到了！田雞興奮發文：「今天終於收到刻有自己名字的獎座了😊物重意義大😉天道酬勤、年輕人要對自己有信心、我有信心應該是年輕人🤭加油」（Threads@tenkytinkaiman）

田老太今次是田啟文入行近50年，首次入場支持兒子的演出。（影片截圖）

獎座上刻上了「田啟文」、「雙囍」，別具意義。（Threads@tenkytinkaiman）

網民力撐實至名歸 田雞謙虛回應「金馬獎等緊你」祝福

網民紛紛留言跟田雞講恭喜，指他是實至名歸，歡迎他再去台灣拍戲，更表示希望下次在金馬獎看到他，他則謙虛表示：「先入圍才有機會🥹」