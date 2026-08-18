我阿爹想旅行｜張家輝蒙嘉慧《流氓師表》後再聚　驚訝導演重口味

由《填詞L》導演黃綺琳與黃鐦聯合執導，張婉婷監製的最新力作《我阿爹想旅行》 （Good Trip）宣布定檔10月15日香港獻映，電影集結金像影帝張家輝，與金馬影后鍾雪瑩兩位實力派領銜主演，以輕鬆幽默的父女公路旅程故事打動人心。

故事講述由鍾雪瑩飾演的電影美術助理「阿女」莫子珊，為張家輝飾演的患癌「阿爹」莫鎮強奔波於片場與醫院。（《我阿爹想旅行》劇照）

2000年張家輝與蒙嘉慧拍攝的《流氓師表》，是大家喜歡的家輝式搞笑作品之一。（《流氓師表》海報）

《我阿爹想旅行》的第一支預告亦隨海報同步釋出，在半分鐘的精華中，張家輝和鍾雪瑩由醫院開始展開大逃亡。（《我阿爹想旅行》劇照）

聽到《我阿爹想旅行》這個貼地片名，就讓人聯想起張家輝翻唱《眼睛想旅行》時的趣怪幽默。電影故事講述由鍾雪瑩飾演的電影美術助理「阿女」莫子珊，為張家輝飾演的患癌「阿爹」莫鎮強奔波於片場與醫院。珊欲留在醫院陪伴父親卻被劇組分配了臨時任務：前往道具倉拿取大湯碗。父親堅持陪她出去，兩人連夜溜出醫院，無預警展開了一段公路旅程：從新界到澳門、從澳門到沖繩，彌補了強的遺憾。在甩轆與笑聲背後，是父女之間最真摯的愛。

張家輝與鍾雪瑩飾演兩父女，兩人連夜溜出醫院，無預警展開了一段公路旅程：從新界到澳門、從澳門到沖繩，彌補了強的遺憾。（《我阿爹想旅行》劇照）

在第一款海報中，藍天白雲搭配閃爍星空，感覺浪漫又充滿未知，笑到見牙唔見眼的張家輝著住西裝戴Cap帽，同鍾雪瑩兩父女一齊騎住一架單車向前衝。懸浮半空的旅行車和巨大瓷碗，活潑宣示這趟父女之旅絕對好玩到識飛！成個畫面治癒感爆棚，仲帶奇妙幽默感，令人忍不住想同這對父女一齊出發，陪住阿爹去旅行！而《我阿爹想旅行》的第一支預告亦隨海報同步釋出，在半分鐘的精華中，張家輝和鍾雪瑩由醫院開始展開大逃亡，兩父女一架車，橫掃賭場、野外、公路⋯由朝踩到晚，玩遍天腳底，笑料頻頻。

張家輝與鍾雪瑩飾演兩父女，兩人連夜溜出醫院，無預警展開了一段公路旅程：從新界到澳門、從澳門到沖繩，彌補了強的遺憾。（《我阿爹想旅行》劇照）

張家輝驚訝兩位導演重口味

談及今次參與《阿爹》成功解鎖，創下好多個第一次。家輝對於兩位印象中文青嘅導演黃綺琳同黃鐦超出想像：「估唔到佢哋原來咁重口味，唔係畫面上，係故事上用心同埋用意。感受到兩位導演對於角色嘅情意好強，投入得好深。」；至於家輝今次的主要對手，同樣為第一次合作的鍾雪瑩，提到與阿雪結下片緣：「今次呢個角色，由頭到尾都係同阿女鍾雪瑩一齊，第一次同呢位年輕一輩嘅金馬影后合作，發覺阿雪好有自己主意，之前都有睇過《填詞L》，佢係我好欣賞嘅演員。」

至於鍾雪瑩則第三度夥拍黃綺琳及黃鐦導演，阿雪笑言：「今次故事規模比前作更大，牽涉畫面類型更多，見到兩位導演喺戰戰兢兢嘅拍攝過程入面，成功解決好多問題，好戥佢地開心，好似為自己又過咗一關。」阿雪坦言自己拍攝體驗尚淺，今次跨地拍攝大感新鮮：「未試過拍攝一部電影，成日需要去咁多個地方，今次去咗幾個唔同嘅地方拍攝，感覺好有趣，好似戲名一樣，不過係成個劇組去旅行。」；對於片中阿女「子珊」一角，阿雪有自己的解讀：「我視呢個角色係陪伴者，同時係一個旁觀者，陪伴家人去履行一個承諾，陪佢去見證一啲想發生嘅事情，所以呢個旅程係好一個難得嘅旅程。」

鍾雪瑩在戲中是電影美術助理，預告中有見參與拍攝工作。（《我阿爹想旅行》劇照）

幾耐冇喺香港電影見到武俠場面。（《我阿爹想旅行》劇照）

除了兩大台柱之外，預告中有更多意想不到的陣容驚喜登場：久未露面的蒙嘉慧聯同人氣男團成員Stanley@MIRROR（邱士縉）以古裝武俠扮相驚豔亮相，泰妹（楊雅文）以護士打扮上陣，更有存在感極強的姜皓文、伍允龍強勢登場，短短幾秒已經吸盡觀眾目光，各種新奇畫面層出不窮，令人更加期待這趟旅行大冒險將會發生的故事！