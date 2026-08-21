Netflix《我的荒糖戀愛》收視登榜首　《與惡魔有約》導演再贏！

Netflix獨家推出的原創劇集《我的荒糖戀愛》（Our Sticky Love），由男星丁海寅與女星河瑛（又譯：賀營）領銜主演，劇集由《與惡魔有約》（My Demon）導演金將漢執導，於8月7日首播後即引來網民熱議，於8月19日登頂全球非英語電視節目榜第一位，單周觀看量達750萬次；於韓國、巴西、智利、印尼等約26個國家／地區登收視榜首，並在68個國家／地區躋身十大，證明導演金將漢又贏一仗。



觀眾大讚故事破格，女主角「一出場已死掉」，而丁海寅翻開屍體一幕亦演得恰到好處。故事講述野心勃勃的女檢察官（河瑛飾）因意外失憶，其後住進自稱是其男友的拳擊教練（丁海寅飾）家中，展開一段搞笑又溫馨的同居生活。



由金將漢執導的Netflix劇集《我的荒糖戀愛》，由男星丁海寅與女星河瑛領銜主演。（IG@netflixkr）

河瑛飾演的女檢察官在第一集最初出場時已死掉，身為黑道成員的丁海寅露出悲傷神色。故事其後以倒敘方式呈現。（IG@netflixkr）

懸疑同居關係打破傳統浪漫劇公式

《我的荒糖戀愛》劇情講述首爾中央地方檢察廳反腐敗調查部檢察官高恩思（河瑛飾），在追查暴力組織時遇意外而失憶，甚至連指紋也全部受損，因此無法確認身份。此時自稱是她男友的拳擊教練張泰河（丁海寅飾）現身，聲稱兩人交往兩年、即將結婚，還掏出即影即有的合照「證明」是情侶關係。

高恩思與張泰河在誤會與猜疑中反覆磨合，展開一段交織懸念、歡笑與心動的浪漫喜劇。（《我的荒糖戀愛》劇照）

高恩思跟隨張泰河回到寧靜的唐津麥芽糖村同居，但面對這名舉止可疑、身份成謎的男人，恩思始終無法輕信他是自己愛人。而張泰河真實身份其實是黑道成員，兩人在誤會與猜疑中反覆磨合，展開一段交織懸念、歡笑與心動的浪漫喜劇。

金將漢曾執導熱門韓劇《與惡魔有約》（My Demon），男女主角分別是宋江與金裕貞。（IG@sbsdrama.official）

導演金將漢夥編劇牟志惠打造熱播劇集

金將漢導演過去在浪漫劇情的鏡頭語言與節奏掌控上備受肯定，擅長捕捉角色之間的微妙情感，這次他與《You Raise Me Up》編劇牟志惠聯手創作《我的荒糖戀愛》，試圖在懸疑與愛情元素之間取得平衡，觀乎亮麗的收視數據，再次證明導演游刃有餘。

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《我的荒糖戀愛》劇照

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