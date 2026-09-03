《早春晴朗》網傳井柏然37歲大孫千16年！真相粉碎「叔姪戀」爭議

在Netflix同步開播的內地都市情感劇，講述北京廣告圈一段上司與下屬的地下戀情，早前網絡瘋傳男女主角相差16歲，嘲諷37歲井柏然與孫千是「叔姪戀」。但真相是兩人真實年齡僅差8歲，加上外型相襯，在預告片的接吻戲與床戲甜蜜互動的自然表現，徹底粉碎外界對選角的質疑。



在Netflix同步開播的內地都市情感劇《早春晴朗》今日上線，網民曾質疑男女主角年齡差距太大，真相是井柏然較孫千大8歲。（微博＠早春晴朗官博）

井柏然孫千年齡差還原原著 相差16歲傳言擺烏龍

《早春晴朗》改編自熱門同名小說，劇集籌備階段，網上曾傳出由其他男演員出演的消息，當時的16歲年齡差的說法被錯誤套到井柏然、孫千身上，甚至許多人信以為真，讓不少原著書迷擔心選角不符合角色設定。

《早春晴朗》籌備階段，曾傳出其他男演員出演，其後誤傳男女主角年齡着差16歲，讓不少原著書迷擔心選角不符合角色設定。（微博＠早春晴朗官博）

資料顯示，井柏然於1989年出生，現年37歲；孫千則於1997年出生，現年29歲，兩人實際年齡僅差8歲，剛好貼近劇中成熟資深創意總監與初入職場新人的閱歷差距，成熟穩重對上青澀懵懂，角色設定對應原著，外界嘲諷的「叔姪感」完全不成立。

井柏然與孫千實際年齡僅差8歲，剛好貼合劇中成熟資深創意總監與初入職場新人的閱歷差距。（《早春晴朗》預告片截圖）

職場博弈：體型與演技逆轉負評

井柏然演活了職場掌權者「欒念」的毒舌與強勢，孫千精準塑造赴京打拼新人「尚之桃」的柔韌與青澀倔強，兩人將8歲的差距，轉化為危險又迷人的權力博弈。

井柏然演活了職場掌權者「欒念」的毒舌與強勢。（《早春晴朗》劇照）

孫千精準塑造赴京打拼新人「尚之桃」的柔韌與青澀倔強。（《早春晴朗》劇照）

隨着劇集開播，井柏然183cm與孫千172cm之間的身高比例，令網民大讚完美，而且兩人把成年人地下戀情的壓抑、曖昧又熾熱的氛圍演繹得淋漓盡致。