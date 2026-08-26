《鼠惑》8.28Netflix開播！取材韓國恐怖傳說 柳俊烈1人分飾兩角
撰文：盧卡斯
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Netflix懸疑驚悚韓劇《鼠惑》（들쥐／Mousetrap）將於8月28日共10集一次全數上架。劇集改編自同名網絡漫畫，靈感取材韓國民間怪談「吃掉指甲的老鼠」，傳說老鼠吞食人類指甲，便會幻化成該人的模樣取而代之。劇集由柳俊烈、薛景求、李奎炯主演，故事講述主角一夜之間身份遭人奪走，陷入難以自證清白的困局。其中柳俊烈更首度挑戰一人分飾兩角，備受期待。
傳統民間傳說化為現實！指甲碎屑成身份盜竊元兇？
韓劇《鼠惑》的故事靈感，源自韓國的古老民間傳說「吃掉指甲的老鼠」。相傳老鼠吞食人類丟棄的指甲後，便會化為該人的模樣頂替其人生，古時亦勸喻民眾不要隨意丟棄指甲碎屑。
故事講述由柳俊烈飾演的小說家「文宰」患有社交恐懼，一直深居簡出。一日他驚覺遭神秘人「田鼠」暗算，銀行戶口、身份資料乃至整個人生逐步被侵吞。對方不只盜用他的名字，連長相、生活習慣都完美複製。
為奪回一切，文宰找上昔日宿敵、由薛景求飾演放貴利的「老子」聯手查案。與此同時，刑警「順勇」（李奎炯飾）察覺案件疑點展開調查，三名立場各異的人，一同追查這宗離奇事件。
柳俊烈首次嘗試一人分飾兩角：靠「聲音」切換真假人格
柳俊烈受訪時表示，《鼠惑》是他出道以來首度挑戰一人分飾兩角的作品。本作劇本反轉不斷，結合民間傳說與身份盜取的破格設定，是他過往鮮少接觸的戲路。
為了讓觀眾清晰區分兩個長相完全一致，但性格與氣質截然不同的「真文宰」與「偽裝者田鼠」，柳俊烈特意設計出兩套完全不同的聲線語氣：真主角文宰低沉溫和且帶有壓抑疲憊感，假冒者田鼠則語氣陰冷並充滿侵略性。他更配合眼神與細微情緒變化，完美演繹「同一張臉、兩種靈魂」的驚悚對立，成為本劇最大演技看點。
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