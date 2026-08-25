Netflix《早春晴朗》8.26開播！井柏然孫千kiss+床上戲預告片瘋傳

由井柏然與孫千領銜主演的職場虐戀內地劇《早春晴朗》，已正式定檔於8月26日在優酷及Netflix（奈飛）全網同步上線。近期劇方釋出的預告片段、主題曲MV等宣傳材料引起極大迴響，因預告片兩名男女主角不斷有火辣辣的接吻場面，甚至有火辣床戲片段，多個曖昧名場面遭瘋狂洗版，成為暑期檔尾聲最被觀眾期待的劇集之一。



由井柏然與孫千領銜主演的職場虐戀內地劇《早春晴朗》，定檔於8月26日在優酷及Netflix（奈飛）全網同步上線。（微博@早春晴朗官博）

井柏然與孫千從辦公室到房間kiss不斷：曖昧名場面瘋傳

《早春晴朗》改編自晉江同名小說，講述一段跨越十年的職場禁忌戀情。劇組官方公布井柏然、孫千擔任男女主角初期，不少書迷和網民質疑二人欠缺CP感，但隨着官方釋出極具張力的甜蜜片段，輿論風向徹底反轉，許多人表示期待。

《早春晴朗》劇組官方公佈井柏然、孫千擔任男女主角初期，不少書迷和網民質疑二人欠缺CP感。（微博@早春晴朗官博）

隨着劇組釋出極具張力的甜蜜片段，男女主角選角爭議徹底平息，許多人表示期待。（《早春晴朗》預告片截圖）

隨着劇組釋出極具張力的甜蜜片段，男女主角選角爭議徹底平息，許多人表示期待。（《早春晴朗》預告片截圖）

井柏然飾欒念與孫千飾尚之桃，這對隱瞞戀情的辦公室戀人，在預告片中由辦公室曖昧拉扯，到樓梯間偷吻，最後回到房間釋放壓抑的情感，精彩演繹成年人秘戀克制又熾熱、公私反差的曖昧張力。

孫千、井柏然完美演繹出「職場裝不熟、私下動心」的反差感，由在公司保持專業疏離。（《早春晴朗》預告片截圖）

孫千、井柏然完美演繹出「職場裝不熟、私下動心」的反差感，不時激情親吻。（《早春晴朗》預告片截圖）

欒念（井柏然飾）與尚之桃（孫千飾）最後回到房間釋放壓抑的情感，精彩演繹成年人秘戀克制又熾熱、公私反差的曖昧張力。（《早春晴朗》預告片截圖）

井柏然背肌與真實成年人戀愛風

《早春晴朗》預告片已有多個曖昧名場面，網民大呼期待，又指不同於其他都市劇公式化的甜蜜戲碼，這部劇走真實成年人戀愛風，兩人溫柔又拉扯的吻戲鏡頭、肢體互動細節，搭配極簡台詞，靠眼神與氛圍烘托曖昧情愫，令人看得心動。

《早春晴朗》走真實成年人戀愛風，兩人溫柔又拉扯的吻戲鏡頭、肢體互動細節，搭配極簡台詞，靠眼神與氛圍烘托曖昧情愫，令人看得心動。（《早春晴朗》預告片截圖）

預告片後半段更是將尺度推向極致，畫面切換至雙人床戲。鏡頭精準捕捉了孫千微顫的呼吸，以及井柏然在激情拉扯中展露出精實背肌。沒有生硬的慢動作，沒有刻意唯美的打燈，將成年男女之間隱秘、壓抑卻又無法克制的情感慾望展現得淋漓盡致。