小虫蟲大冒險｜洪永城囡囡睇完好興奮　蘇玉華︰港人引以為傲佳作

香港動畫電影《小虫蟲大冒險》日前舉行首映，多位明星及名人家長攜同子女到場觀賞，包括潘燦良、蘇玉華、洪永城及梁諾妍夫婦、陳詠燊導演、名模Ana R.等等，現場氣氛熱烈，大小朋友均全情投入「小虫蟲」的冒險旅程，樂在其中。為支持導演袁建滔，《世外》監製兼編劇楊寶文牽頭邀請一眾香港動畫業界及創意單位的畫家朋友何歷、小踏、924 Studio、CIN、Morph Workshop，將各自的經典角色如小鬼（《世外》主角）等，跟草蜢、蝴蝶及蜘蛛三隻「小虫蟲」跨界crossover，六幅畫作在《小虫蟲大冒險》慈善首映禮同時展出，體現香港動漫界的互助精神及團結力量！

袁建滔希望大家看畢電影後，或許會重新思考，我們平常如何看待那些微不足道的小生命與小事物。(《小虫蟲大冒險》劇照 )

戲中會善用昆蟲與生俱來的本領，化作克服重重難關、踏上歸途的關鍵力量。(《小虫蟲大冒險》劇照 )

洪永城（Tony）及梁諾妍難得帶同一對寶貝女兒亮相，Tony表示因為細女Beryl年僅兩歲多，平時甚少帶兩姊妹入戲院，每年一部起兩部止，今次《小虫蟲大冒險》就非常值得一家捧場，Tony笑言：「這個故事好勵志，三隻小虫蟲的旅程經歷高高低低，在精神層面而言，只要有同伴支持，總會排除萬難，令孩子相信朋友好重要，大家可以並肩作戰。」入場前，大女Amber略顯疲累，散場後卻變得精神奕奕，更高呼：「我最鍾意蝴蝶！好鍾意這部戲！」看到女兒興高采烈，Tony趁機教導Amber說：「小動物都有牠們的故事，不是沒有靈魂的昆蟲，所以要好好保護！」

洪永城（Tony）及梁諾妍難得帶同一對寶貝女兒亮相，Tony表示今次《小虫蟲大冒險》就非常值得一家捧場。更指囡囡入場前好眼瞓，睇完好精神。（大會提供）

公認好戲的潘燦良與蘇玉華夫婦，亦有拍拖入場欣賞《小虫蟲大冒險》，燦哥透露本來有工作在身，因臨時取消才能抽空而至，燦哥激讚：「非常出色的香港動畫，故事、畫面、音樂、聲響、都非常出色，我真的好喜歡！」蘇玉華更慶幸沒有錯過好戲：「今日做得最正確的一件事，就是去了看《小虫蟲大冒險》！眼晴去了一趟旅行，耳朵懷了孕，身心都有一種舒暢的快感！我在完全沒有任何心理準備下進場，第一個鏡頭已經令我心裡『嘩』了一聲，因為畫面實在靚到不得了！整個動畫是一場極之美麗又有詩意又有童真的一趟旅程！這是一套有國際水平、一套值得香港人引以為傲的動畫佳作！我要做啦啦隊，希望這套沒有對白的動畫，能發出最響亮的話語！」

蘇玉華慶幸自己沒有錯過好戲︰「第一個鏡頭已經令我心裡『嘩』了一聲，因為畫面實在靚到不得了！……一套值得香港人引以為傲的動畫佳作！」（大會提供）

袁建滔再推動畫長片新作 延續香港動畫創作脈絡

《小虫蟲大冒險》為導演袁建滔（Toe Yuen）繼2019年《大偵探福爾摩斯：逃獄大追捕》後再度推出的動畫長片。袁導演早於2001年已憑《麥兜故事》榮獲安錫國際動畫電影節最高殊榮，將香港動畫帶上國際舞台。是次新作延續他對「角色魅力」與「城市想像」的長期探索，同時將實拍語言的節奏與鏡頭感融入動畫設計。全片無對白，讓觀眾用心感受自然之美，帶來煥然一新的觀影體驗，《小虫蟲大冒險》 榮獲2025年台北金馬獎最佳音效獎。