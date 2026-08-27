《花開錦繡》兩次假死貫穿全劇！趙凌被賜毒酒佈局　暗藏帝王心術

由丁禹兮、鄧恩熙主演的古裝劇《花開錦繡》近日圓滿大結局。劇中前後兩段「假死」劇情極具巧思，不少網民大讚首尾呼應。劇集開篇，傅庭芸（鄧恩熙飾）棺材詐死求生；劇情尾聲，趙凌（丁禹兮飾）詔獄飲「毒酒」詐死佈局。不少網民直言，兩場戲不僅完成主角宿命的呼應，更暗藏朝堂權謀與帝王心術，讓劇情格局大幅升級。



由丁禹兮、鄧恩熙主演的古裝劇《花開錦繡》近日圓滿大結局。（微博@花開錦繡官微）

傅庭芸劇集一開播即棺材詐死 弱者被動求生化解死局

劇集一開播便迅速揭開了女主角假死的謎團，傅庭芸（鄧恩熙飾）遭家族陷害，為保全貞節牌坊的名聲，傅家打算將她賜死。

傅家為保全貞節牌坊的名聲，打算將傅庭芸（鄧恩熙飾）賜死。（微博@時代峰峻影視官博）

幸得趙凌（丁禹兮飾）出手相助，傅庭芸藉一場棺材出殯的假葬，從深宅的死局中逃脫，以全新的身份重生。這一次假死屬於弱者的無奈自救，她唯一的目標只是保住性命，擺脫被旁人操控的命運。

傅庭芸被家族毒害，幸得趙凌（丁禹兮飾）出手相助，憑藉一場棺材出殯的假葬，以全新的身份重生。（《花開錦繡》劇照）

趙凌詔獄飲「毒酒」佈局 暗藏帝王心術反擊俞閣老

到劇集尾聲，趙凌遭到俞閣老一黨捏造證據誣陷，被打入詔獄。受案件牽連，妻子傅庭芸也身陷險境。趙凌當著傅庭芸的面前飲下御賜的「毒酒」，向外傳出他畏罪身亡的消息，實際上這是他和皇帝事前約定好的苦肉計。

在劇集尾聲，趙凌與妻子傅庭芸夫妻二人遭到俞閣老一黨捏造證據誣陷，同時陷入生死關頭。（《花開錦繡》預告片截圖）

面對絕境，趙凌當著傅庭芸的面前飲下御賜的「毒酒」，向外傳出他畏罪身亡的消息。（微博@花開錦繡官微）

網民分析，俞閣老（谭凯飾）在朝中勢力盤根錯節、黨羽遍佈朝堂，趙凌處處受限，根本無法查明真相，假死則可以令對方放下戒心。「假死」後趙凌化名「九尾蛟」潛伏南下，秘密蒐集俞家貪腐鐵證。這場行動同時也是皇帝對其忠心的試煉，趙凌獨自承擔所有風險而不連累妻子，憑藉著這份擔當贏得皇帝信任，最終成功扳倒俞閣老一黨。

網民分析，俞閣老（谭凯飾）在朝中勢力盤根錯節、黨羽遍佈朝堂。（微博@谭凯kevin）