57歲「楊紫瓊接班人」近況曝光　堅持不婚主義曾表示鍾情劉德華

現年57歲的台灣女星楊麗菁於八、九十年代活躍於港產片，憑《皇家師姐》人氣急升，外型甜美加上身手了得，曾獲封為「楊紫瓊接班人」，不過始終未有大紅大紫。近年楊麗菁已轉型當瑜珈導師，年前更考入台灣科技大學企管系EMBA碩士，進化成商界女強人。楊麗菁不時在社交平台分享生活點滴，日前她驚喜與元彪合照，兩人的最新狀況隨即引起網民熱議。

楊麗菁於八、九十年代活躍於港產片，憑《皇家師姐》人氣急升。（電影畫面）

楊麗菁外型甜美加上身手了得，曾獲封為「楊紫瓊接班人」。（電影畫面）

楊麗菁驚喜與元彪合照掀回憶殺

楊麗菁日前現身陝西武林功夫大會，驚喜遇上電影舊拍檔元彪，並在社交平台分享了與對方的合照，並留言寫道：「很多年不見元彪大哥 聽說你們都很懷念」。相中可見，楊麗菁身形緊緻零贅肉，容貌亦越見精緻，凍齡力驚人。至於元彪，雖然稍微發福了少許，但精神飽滿腰板挺直，狀態極佳。

楊麗菁驚喜與元彪合照。（小紅書）

楊麗菁與元彪曾合作拍攝《怒海威龍》及《中原鏢局》成為好拍檔。（小紅書）

楊麗菁堅持不婚主義曾表示鍾情劉德華

雖然已淡出幕前，楊麗菁仍受到不少關注。楊麗菁至今依然單身，她受訪承認是不婚主義：「找一個伴開心就好，結了婚不合離婚更累，而且結婚就像女人重新投胎，我覺得我現在過得很好，我不想要再重新投胎一次」，談到演藝圈是否有理想對象，她選上劉德華：「但他太有錢了，沒有特定的類型」。

雖然已淡出幕前，楊麗菁仍受到不少關注。（小紅書）

楊麗菁保養得宜！（小紅書）

楊麗菁勤於練功，擘腿做一字馬柔軟度驚人。（小紅書）