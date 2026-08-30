周星馳主動提議幫《少林足球》兄弟謀生計　田啟文感欣慰︰佢醒喇

田啟文早前憑電影《雙囍》贏得《台北電影節》最佳男配角，成為他從影47年第一個演技獎項。今日（29/8）他又在《韓國最耀眼香港之星頒獎典禮2026》中，奪得最耀眼性格演員獎。田啟文接受訪問時也表示欣喜，並希望獎項愈多愈好。

田啟文在《韓國最耀眼香港之星頒獎典禮2026》中，奪得最耀眼性格演員獎。田啟文接受訪問時也表示欣喜，並希望獎項愈多愈好。（盧振輝 攝）

不介意遲來的獎項 「唔同嘅花都有唔同嘅花期」

對於要等足47年才獲認同，田生沒有太介懷︰「可以畀更多年輕人知道，唔係一出道就拎獎，唔同嘅花都有唔同嘅花期，我係執個尾彩。」首度獲獎後，田生冇打算加片酬，只希望有機會多拍兩部電影。「大家終於知道我除咗拍喜劇，仲有其他角色啱做，都唔會好揀擇，唔太離譜都會接。」

田啟文在《雙囍》飾演余香凝爸爸，深受台灣觀眾愛戴，更贏得《台北電影節》最佳男配角，成為他從影47年第一個演技獎項。（《雙囍》劇照）

今屆金馬獎宣傳片，田生亦獲邀跟今屆大會司儀柯煒林拍短片宣傳，他對此亦感到意外。「張震今年一做主席就搵我，我哋未合作過，最多都係電影節見下面。」至於會否出席金馬獎，就要等10月1日公布入圍名單再定奪，但就表示對自己有信心。

上月底，《少林足球》的幾位師兄弟，一齊賀黃一飛及陳國坤生日，再賀田啟文獲獎，可惜獨欠周星馳。（田啟文＠facebook）

周星馳主動約食飯 「佢日理萬機仲記得曾經一齊嘅師兄弟」

早前，《少林足球》一班師兄趁大師兄黃一飛生日，一同聚首，田生表示好耐之前已經想搞，今年終於成功。「先係黃一飛生日，第二日就到小龍（陳國坤）生日，都有叫星爺，但佢做緊宣傳唔得閒。直至早兩日佢主動再約又食多餐，今次佢請添。」有傳上次已經是星爺埋單，田啟文澄清︰「上次係星爺家姐嚟到想埋單，但因為飛哥生日，所以係飛哥請。」

問到為何今次未有合照公開？田啟文︰「冇人有意欲影相喎，只係掛住傾下有冇咩計劃搵下錢，佢都好關心大家有冇工開，最近身體點如何？佢牽頭幫我哋諗一啲生計，有呢個心好好，咁念舊呢樣嘢係好難能可貴。佢日理萬機都仲記得曾經一齊嘅師兄弟、手足，我自己當日都好感動。」至於最新合作會是甚麼，田啟文未有透露︰「一定唔會係《少林足球》2、3，冇可能！」

田啟文表示跟星爺數日前飯聚，他非常關心一眾兄弟有冇工開，又表示要牽頭製造機會。（盧振輝 攝）

事前有指這次聚會，由星爺家姐埋單，但田啟文證實，星家姐的確想來找數，但因為飛哥生日，結果由黃一飛埋單。（田啟文＠facebook）

星爺疑受達哥影響珍惜朋友？ 「我覺得佢醒喇」

有記者問到這次《少林足球》師兄弟聚會，已故的達哥吳孟達未能參與會否可惜？田啟文覺得這正正是可能觸動星爺的地方。「我覺得佢醒喇，趁人齊快啲約食飯，唔係一陣又走兩個先叫食飯就唔係幾好，我好欣慰呢樣嘢，趁大家仲健康聚多啲，佢諗通咗。呢樣唔係我擦佢鞋，呢度都正式澄清一次，成日話我同佢不和，又揭佢瘡疤，完全冇咁嘅事，有啲友仔亂咁寫，我同佢仲好Friend。」

田啟文覺得達哥吳孟達的離去，對星爺有一定啟發。（盧振輝 攝）

不過田生都笑稱，初初聽見周生約食飯，都有少少擔心︰「係咪想詐型，結果一啲都冇，仲叫大家快啲搵啲嘢搞。」有記者提議不如由星爺親自拎幾千萬出來打本，熟知周生性格的田啟文就一語道破︰「你問佢都知道（結果）啦，叫佢牽頭發功好過，你唔好打佢主意喇，盞自己踢鐵板。」