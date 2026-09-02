蕩蕩蕩寇誌｜張家輝持槍冷笑掃射　阮經天超緊張驚呼：我唔識演

由《周處除三害》導演黃精甫擔任編劇與導演的現代武俠黑幫電影《蕩蕩蕩寇誌》，8月上旬已在馬來西亞吉隆坡正式開機。本片集結雙影帝張家輝、阮經天領銜主演，張孝全、賈靜雯、陳以文、宋芸樺、劉子銓、周采詩主演，還有李李仁、袁富華、李銘忠、尹揚明等豪華卡司客串，圍繞一個名為「和興」的黑幫，揭開一場橫跨二十年的兄弟恩怨與江湖情仇。



由《周處除三害》導演黃精甫擔任編劇與導演的現代武俠黑幫電影《蕩蕩蕩寇誌》，8月上旬已在馬來西亞吉隆坡正式開機。（公關提供）

由《周處除三害》導演黃精甫擔任編劇與導演的現代武俠黑幫電影《蕩蕩蕩寇誌》，8月上旬已在馬來西亞吉隆坡正式開機。（公關提供）

導演黃精甫繼《周處除三害》後，再度自編自導，傾力打造全新作品《蕩蕩蕩寇誌》。劇組今（2日）釋出主要演員的角色造型照及金馬影帝張家輝的「前前前預告」，帶領觀眾揭開黑幫和興的神秘面紗，一窺眾角色的江湖風采。影帝張家輝飾演「十六坊」掌舵人─雷春生，一頭長髮、身穿白色西裝、戴上墨鏡登場，最搶眼的莫過於上唇的刀疤，為角色增添難以捉摸的危險氣息。在劇組率先公開的「前前前預告」中，可見張家輝手執機關槍，從原先的冷靜從容，到接著冷笑對著鏡頭掃射，呈現角色由內斂到暴力外放的強烈轉變。

金馬影帝張家輝刀疤造型登場，手執機關槍冷笑掃射。（公關提供）

張家輝坦言，「雷春生」是他從影以來演過最極致的江湖人物：「第一印象會覺得春生是一個反派，但他的複雜程度又超越了反派的描述，他是一個多面向、難以用三兩句話解釋的人，人性複雜度很高，他是一個毫無保留的人，想做就做，沒有刻意掩飾，這種性格也讓他在江湖上引發一連串複雜、暴力事件。」

張家輝坦言「雷春生」是他從影以來演過最極致的江湖人物。（公關提供）

繼《周處除三害》，金馬影帝阮經天這次在《蕩蕩蕩寇誌》中飾演「和興」中忠心耿直的司機——一狗，看似有些吊兒郎當，滿腦子卻都是江湖情義，對兄弟更是義氣十足。造型照中他一頭狼尾頭搭配燦笑，造型融入美國黑幫及Rapper元素，整體風格張揚又帶點幾分玩世不恭，與他過往的形象大相徑庭，令人期待阮經天如何再次突破自己，演繹這個重情重義的角色。

金馬影帝阮經天這次在《蕩蕩蕩寇誌》中飾演忠心耿直的司機一狗，與他過往的形象大相徑庭。（公關提供）

阮經天形容「一狗」猶如「這部電影的眼睛」，既經歷一切，也見證江湖故事的發生。雖然他坦言初看劇本時曾因其中一場戲而慌張，直呼：「我真的不會演！」但完整讀完劇本後，卻逐漸喜歡上這個角色：「身邊的人與事一直在變，但他內心最初的那個東西，始終沒有改變，我越深入了解『一狗』，也越覺得他可愛。」

談到此次與黃精甫導演三度合作，阮經天直言每一次都讓他有種微妙的感受：「我感覺他一直在盡自己所能，把每一次拍攝的類型再往上推，也讓每一次製作的題材和格局變得更大。」他笑言導演在大家面前總是充滿笑容、很有趣，也不斷給予大家鼓勵，慶幸一路上始終有他陪伴，與演員一起完成每一個角色的旅程。

繼《周處除三害》後，金馬影帝阮經天再度與導演黃精甫合作。（公關提供）

台北電影獎影帝、剛在影集《欠你的那場婚禮》有亮眼表現的張孝全，此次在戲中大膽突破形象，為角色剃短頭髮、留起鬍鬚，打造Man爆的硬漢造型，讓觀眾看到與過往截然不同的張孝全。片中他飾演的「澎湃」是「和興四虎」之一，把兄弟情義看得比自己的性命更重要的男人。

對於角色的塑造，張孝全表示因為自己平時就有運動習慣，因此在體能及動作戲部分沒有花太多時間準備，反而最大的挑戰是如何在人物及角色設計上尋找更多不同的詮釋：「即使角色與過往其他角色有相似的部分，也希望可以找到不一樣的新切入點。」戲中「澎湃」一直深愛著賈靜雯飾演的「牡丹」，兩人今次是三搭合作，他形容這段感情「很美、卻又很淒涼。」

台北電影獎影帝張孝全，此次在戲中大膽突破形象，打造Man爆的硬漢造型。（公關提供）

而金馬及金鐘「雙金影后」賈靜雯在新片中飾演江湖上令人聞風喪膽的「牡丹」，率先曝光的黑白造型照中，她身穿利落黑色勁裝，擺出備戰姿態，手持五指虎，臉上更有紋身，搭配鼻環、眉釘等造型元素，從頭到腳散發強悍充滿Cool味的江湖氣場，與她過往溫婉清麗的螢幕形象截然不同。為讓角色造型更具突破，賈靜雯更與造型師私下討論，特意將一側頭髮剃掉，希望以這個大膽造型給導演一個驚喜。

以「女打仔」形象亮相的賈靜雯亦相當興奮，更直呼：「終於實現了20年前演打女的願望！」她坦言，最初收到導演邀請時也忍不住疑惑：「怎麼會是我？」但導演卻直接告訴她：「你就是牡丹。」這份肯定與信任，成為她接演角色的重要原因之一。她更猛誇這個角色很帥：「什麼事情都是我來扛、我來、我做、我拼、我衝、我闖，這股狠勁和魄力，讓我越看越著迷！」

金馬及金鐘「雙金影后」賈靜雯在新片中飾演江湖上令人聞風喪膽的「牡丹」。（公關提供）

金馬影帝陳以文飾演「和興」掌舵人「伍哥」，一頭長髮配上粗獷鬍鬚，看似兇狠不好惹，實際上卻是一個追求「和和氣氣、高高興興」的另類黑幫老大。為貼近角色，他更特意留了兩個月鬍子，造型與過往熒幕形象截然不同。陳以文形容，「伍哥」雖是幫派老大，私底下是個好相處、懂得照顧別人，也懂得給人留情面的人：「我希望為角色加入更多內心層次，在夜深人靜時呈現『悲從中來、無法如願』的一面，讓人物不只停留在表面的江湖大哥形象。」

這也是陳以文繼《周處除三害》後，第三度與黃精甫導演合作。他表示，三次合作的題材雖然各不相同，卻都有種「試圖擴大創作邊界」的感受：「導演在不同題材中始終帶著突破天花板的企圖，而這份創作上的共性，也是我持續參與合作的重要原因。」

金馬影帝陳以文飾演「和興」掌舵人「伍哥」，為貼近角色他更特意留了兩個月鬍子。（公關提供）

顛覆過往的甜美形象，宋芸樺這次飾演的「白金」是一名從事黑市買賣的女子，造型融入龐克與搖滾元素，展現角色強烈的反叛氣息與殺氣。宋芸樺也直言，這次的角色設定非常特別，看到自己完成造型後都感到相當興奮，加上片中還有動作戲，讓她感受到一次前所未有的演出體驗。