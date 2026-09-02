劉兆銘離世｜《倩女幽魂》妖氣沖天成經典　《歎息橋》成最後演出

演藝界一代泰斗劉兆銘（Ming Sir），今日驚傳死訊，享年94歲。劉兆銘縱橫演藝界超過半個世紀，以其卓越的演技和多才多藝的背景，成為香港影壇舉足輕重的人物，晚年飽受多種病痛所困需倚靠輪椅代步。劉兆銘於香港成長，年青時寧願於郵輪當倉底工人，也要到法國苦練舞蹈，後獲發獎學金到法國康城古典芭蕾舞研究中心習舞。隨後加入演藝界，演過無數經典角色。

演藝界一代泰斗劉兆銘（Ming Sir），今日驚傳死訊，享年94歲。（網上圖片）

Ming Sir於70年代，參與無綫電視節目《歡樂今宵》擔任舞蹈主任，到1975年開始客串演出，包括無綫電視單元劇《群星譜》。1979年，已是舞蹈老師的劉兆銘獲徐克導演賞識，邀請參演首齣電影《蝶變》之拍攝，正式踏進影壇。隨後在劇集《千王群英會》（1981）飾仇大千、《射鵰英雄傳之華山論劍》（1983）飾段智興（南帝）。

劉兆銘在電視劇《射鵰英雄傳之華山論劍》（1983）及《神鵰俠侶》（1983）均飾演段智興（南帝）。（影片截圖）

劉兆銘出演《倩女幽魂》裡的千年樹妖姥姥，雌雄同體陰陽不分，把恐怖詭異的氣氛發揮到淋漓盡致，簡直是「童年噩夢」。(網上圖片)

電影方面，1987年他與徐克導演再合作，在《倩女幽魂》飾千年樹妖「姥姥」，那位集雌雄同體與驚悚氣息於一身的角色，令人印象難忘。除此之外，他還在電影版《笑傲江湖》中以精湛演技詮釋了「岳不群」的內斂與複雜性格。去到1992年，在兩集《賭城大亨》中飾演聶傲天，角色原型為葉漢，與戲中的賀新、郭英南賭場的合伙人，但一直心有不服，後來與他們決裂。

劉兆銘在兩集《賭城大亨》中，飾演聶傲天，角色原型為葉漢。（《賭城大亨之新哥傳奇》劇照）

劉兆銘除了是著名演員，亦是香港最早期遠赴法國習舞之人、香港舞蹈界的開荒者之一。（影片截圖）

劉兆銘2020年拍攝完ViuTV劇集《歎息橋》後便休養生息

進入高齡後，再加上劉兆銘妻子於2012年去世，他逐漸淡出娛樂圈，自2017年與2020年分別在《賭城群英會》及ViuTV劇集《歎息橋》中完成最後兩部作品後，他便專注於養生休養。儘管身體狀況漸差，但他始終保持樂觀心態。他坦言雖需依賴家傭陪伴及使用腦力較多，但仍視此為生活中的一種磨練。