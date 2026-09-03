劉兆銘離世｜謝君豪感慨所失前輩太多　記得上課時反說︰多謝你哋

演藝界一代泰斗劉兆銘（Ming Sir），昨日驚傳死訊，享年94歲。劉兆銘縱橫演藝界超過半個世紀，以其卓越的演技和多才多藝的背景，成為香港影壇舉足輕重的人物，晚年飽受多種病痛所困需倚靠輪椅代步。Ming Sir除了表演，更不時進行教學，桃李滿門，其中劇帝謝君豪都是其門生，今日亦分享了一段初跟Ming Sir見面的回憶。

資深演員劉兆銘離世享年94歲。

謝君豪先表示今年極為傷心、難過。「今年，我哋失去嘅恩師同前輩，實在太多太多。」隨後就談到Ming Sir一次到演藝學院教學的情景︰「嗰次係我第一次近距離接觸佢。面對我哋呢班後輩，佢做嘅第一件事，竟然係企起身，向我哋深深咁鞠咗一個躬。然後，帶住佢招牌式、瞇起眼嘅笑容，好誠懇咁講咗聲：『多謝你哋！』」

謝君豪在社交平台，憶起第一次上Ming Sir堂的點滴。（資料圖片）

謝君豪在那一刻，有種莫名的感動湧上心頭︰「銘sir咁做，並唔係客套，而係一位殿堂級藝術家對未來戲劇工作者嘅期許——尊重舞台、尊重同行，亦尊重每一個鍾意戲劇嘅人。佢對藝術嘅虔誠同熱情，就喺呢個小小嘅動作入面，言傳身教。」

最後他再一次向Ming Sir送別︰「銘Sir，無限感激。願您一路好走。多謝您。」