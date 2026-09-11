拍住上｜古天樂陪參賽者打卡　扮「龍捲風」與超級英雄世紀合照

由導演陳詠燊（Sunny）做策展人，並與美術指導張蚊合力製作，於大館舉行的《拍住上----光影裡並肩馳騁的我們》展覽，踏入展期最後的一個月，日前陳詠燊公開一張古天樂跟一眾Cosplayer的合照，而古天樂更做出《九龍城寨之圍城》中「龍捲風」的招牌手勢，造就一張「真人」龍捲風與一班超級英雄的世紀跨國合照。



拍住上｜陳詠燊喊住睇許冠傑力撐片 張蚊仲有選過Sam's Angels

於大館舉行的《拍住上----光影裡並肩馳騁的我們》展覽，日前陳詠燊公開一張古天樂跟一眾Cosplayer的合照。（陳詠燊＠facebook圖片）

一眾超級英雄的Cosplayer，在大館展覽中自拍。（陳詠燊＠facebook圖片）

早前，展覽的策展人陳詠燊，上載了一條一眾超級英雄的Cosplayer，在大館展覽中扮被Jean Grey連環操控的影片，非常有趣。而原來當日古天樂都在現場，最後更以「龍捲風」招牌動作來個大合照。

展覽開幕日，古天樂都有出席支持。（資料圖片）

陳詠燊昨日便公開該合照︰「呢張勁！龍捲風真人遇上超級英雄s！」Sunny話現場個個都High爆！並再次多謝大家熱烈參與「古天樂陪我拍住上」打卡活動。《拍住上----光影裡並肩馳騁的我們》展覽，將於4/10結束。「倒數唔夠一個月！時間唔等人，好快啲嚟睇喇！」

陳詠燊找來著名美術指導張蚊，今年製作大館的展覽《拍住上—光影裡並肩馳騁的我們》，展現不同時代香港電影人在鏡頭前後並肩作戰的深厚情誼與默契。（葉志明 攝）

《拍住上—光影裡並肩馳騁的我們》

展期︰即日至 4.10.2026

時間︰11am – 7pm

地點︰01座複式展室 Duplex Studio, Block 01

入場費︰港幣 HK$30 / 港幣 HK$20

（門票部份收益，將會用於支持香港電影工作者總會持續發展之用）