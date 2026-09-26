不存在的罪人｜安妮夏菲維VS狄高達莊遜　兩大女神三級較量

電影《不存在的罪人》（Verity），集合兩大荷里活女神安妮夏菲維（Anne Hathaway）及狄高達莊遜（Dakota Johnson）領銜主演，改編自《紐約時報》暢銷榜冠軍作者柯琳胡佛（Colleen Hoover）同名心理驚慄小說，不過最震撼是，電影會以三級上映，全因戲中有極度大膽且駭人的意識，強烈的情色驚慄風格及令人心驚膽顫的情節，到底內裡發生甚麼事？有幾咁大膽踩界？（香港10月1日上映）

電影《不存在的罪人》（Verity），集合兩大荷里活女神安妮夏菲維（Anne Hathaway）及狄高達莊遜（Dakota Johnson）領銜主演，改編自《紐約時報》暢銷榜冠軍作者柯琳胡佛（Colleen Hoover）同名心理驚慄小說。（《不存在的罪人》預告截圖）

電影《不存在的罪人》（Verity），集合兩大荷里活女神安妮夏菲維（Anne Hathaway）及狄高達莊遜（Dakota Johnson）領銜主演，改編自《紐約時報》暢銷榜冠軍作者柯琳胡佛（Colleen Hoover）同名心理驚慄小說。（《不存在的罪人》預告截圖）

今次兩大荷里活女神安妮夏菲維與狄高達莊遜同台鬥戲，攜手挑戰銀幕尺度極限。導演米高素華特（Michael Showalter）直言，自己一直都是希治閣（Hitchcock）及艾德安連（Adrian Lyne）等經典情色驚慄片的死忠，今次特別以極致性感且危險的方式呈獻這個故事，帶領觀眾體驗一場遊走於情慾、秘密與極致震撼的暗黑之旅。

戲中有多達8場性慾話題場面，單是看預告已經目不暇給。（《不存在的罪人》預告截圖）

戲中有多達8場性慾話題場面，單是看預告已經目不暇給。（《不存在的罪人》預告截圖）

戲中有多達8場性慾話題場面，單是看預告已經目不暇給。（《不存在的罪人》預告截圖）

戲中有多達8場性慾話題場面，單是看預告已經目不暇給。（《不存在的罪人》預告截圖）

8場話題情慾場面 床戰激到要咬床頭板？

隨著幕後製作資料曝光，片中多場尺度大膽且氛圍詭異的經典場面引爆全城熱議！其中最令人震撼的一幕，是狄高達莊遜在夢境中與男主角佐斯夏利熱吻時，突如其來發現自己親吻的竟然是安妮夏菲維！拍攝現場甚至設計了「咬唇滴血、血流到嘴唇與牙齒」的驚心動魄細節，連安妮夏菲維看完都忍不住直呼：「那場夢中的吻戲太瘋狂、太狂野了！」而狄高達莊遜在其後訪問更是對這段吻戲回味無窮，甚至高呼「我願與安妮親吻一輩子！」

其中最令人震撼的一幕，是狄高達莊遜在夢境中與男主角佐斯夏利熱吻時，突如其來發現自己親吻的竟然是安妮夏菲維！（《不存在的罪人》預告截圖）

此外，原著中深受全球千萬書迷追捧的狂野場面「咬床頭板」，劇組亦在電影中原汁原味瘋狂還原，幕後團隊更透露片中有八個以上「不敢相信自己剛看到甚麼」的極限衝擊時刻！

原著中深受全球千萬書迷追捧的狂野場面「咬床頭板」，劇組亦在電影中原汁原味瘋狂還原。（《不存在的罪人》預告截圖）

深深的牙齒痕，在預告中展露無遺，到底要有幾激先令人咬床頭板。（《不存在的罪人》預告截圖）

安妮夏菲維黑化演出 角色全癱用眼睛說話

同時擔任監製的奧斯卡得主安妮夏菲維，今次在片中飾演靈魂人物 Verity Crawford。她一方面是因神秘車禍癱瘓、無法說話，只能眨眼僵坐的可憐病人，另一方面卻在秘藏自傳中展現出極具邪惡魅力的瘋狂黑化一面。同一個角色，兩個截然不同的性格，兩者之間無縫切換，毛骨悚然之餘亦無比震撼！攝影指導 Jim Frohna 狂讚夏菲維入戲之快令人發瘋：「你的目光完全無法從飾演 Verity 的她身上移開，她的演繹充滿深度，在呼吸、在受苦，甚至可能在策劃陰謀！」

戲中安妮夏菲維飾演靈魂人物 Verity Crawford，她因一次神秘車禍導致全身癱瘓、無法說話，只能靠眼神說話。（《不存在的罪人》預告截圖）

故事大綱

潦倒作家 Lowen Ashleigh（狄高達莊遜 Dakota Johnson 飾）受聘搬入偏僻大宅，為著名作家 Verity Crawford（安妮夏菲維 Anne Hathaway 飾）擔任代筆。然而，Lowen 意外翻出一份 Verity 秘藏手稿，揭開一連串恐怖真相，令自己陷入一場真真假假、誘惑與操縱的暗黑旋渦之中⋯⋯